Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Бернарды Перы в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 января в Мельбурне, начало — в 08:30 мск. Андреева — Пера: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Андреева

Мирра, по мнению, букмекеров входит в топ-8 главных фавориток женского турнира Australian Open. Несмотря на свой возраст, она демонстрирует чересчур качественный теннис, поэтому столь амбициозные прогнозы уже никого не удивляют.

В начале января 16-летняя теннисистка добралась до четвертьфинала в Брисбене. Во втором раунде она просто не заметила первую ракетку России Людмилу Самсонову — 6:2, 6:1.

Андрееву в итоге остановила чешка Линда Носкова (5:7, 3:6), но, возможно, это даже к лучшему. Так у нее появилась возможность восстановить силы перед важным турниром в Мельбурне.

Несколько дней назад Андреева выиграла у американки Даниэль Коллинс (7:6, 6:1) в рамках выставочного матча в Коойонге.

Пера

Барнарда начала сезон с поражения от Анны Калинской (2:6, 1:6) на турнире в Брисбене. Россиянке хватило для победы меньше часа.

После этого американская теннисистка не смогла пройти квалификацию в Аделаиде, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

Все прогнозы на Australian Open

В первом круге Пера одержала волевую победу над бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой, а потом уступила Джессике Пегуле (6:4, 2:6, 3:6).

В прошлом году Пера выиграла в Мельбурне два матча. В третьем круге ее остановила Кори Гауфф.

Прогноз и ставка

На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.18, победу Перы букмекеры предлагают за 5.05.

Всё указывает на то, что Мирра одержит яркую победу в своем дебютном матче на Australian Open. В ближайшие две недели юная россиянка, скорее всего, устроит еще один прорыв.

Ставка — победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.92.