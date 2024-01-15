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    Мирра Андреева легко выиграет дебютный матч на Australian Open?

    Андреева — Пера. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Australian Open 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Пера
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Бернарды Перы в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 января в Мельбурне, начало — в 08:30 мск. Андреева — Пера: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Андреева

    Мирра, по мнению, букмекеров входит в топ-8 главных фавориток женского турнира Australian Open. Несмотря на свой возраст, она демонстрирует чересчур качественный теннис, поэтому столь амбициозные прогнозы уже никого не удивляют.

    В начале января 16-летняя теннисистка добралась до четвертьфинала в Брисбене. Во втором раунде она просто не заметила первую ракетку России Людмилу Самсонову — 6:2, 6:1.

    Андрееву в итоге остановила чешка Линда Носкова (5:7, 3:6), но, возможно, это даже к лучшему. Так у нее появилась возможность восстановить силы перед важным турниром в Мельбурне.

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    • Несколько дней назад Андреева выиграла у американки Даниэль Коллинс (7:6, 6:1) в рамках выставочного матча в Коойонге.

    Пера

    Барнарда начала сезон с поражения от Анны Калинской (2:6, 1:6) на турнире в Брисбене. Россиянке хватило для победы меньше часа.

    После этого американская теннисистка не смогла пройти квалификацию в Аделаиде, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

    Все прогнозы на Australian Open

    В первом круге Пера одержала волевую победу над бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой, а потом уступила Джессике Пегуле (6:4, 2:6, 3:6).

    В прошлом году Пера выиграла в Мельбурне два матча. В третьем круге ее остановила Кори Гауфф.

    Прогноз и ставка

    На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.18, победу Перы букмекеры предлагают за 5.05.

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    Всё указывает на то, что Мирра одержит яркую победу в своем дебютном матче на Australian Open. В ближайшие две недели юная россиянка, скорее всего, устроит еще один прорыв.

    Ставка — победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

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    Андреева — Пера: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на теннис. Мирра Андреева легко выиграет дебютный матч на Australian Open?
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