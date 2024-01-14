Россиянин Павел Котов сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Котов — Риндеркнеш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Котов

Павел перед австралийским мэйджором выступил на одном турнире, после чего решил спокойно провести неделю.

В самом начале января российский теннисист выиграл два матча в Гонконге.

Примечательно, что он дошел до четвертьфинала на третьем турнире подряд, благодаря чему по-прежнему находится в топ-70.

Прежде чем проиграть финну Эмилю Руусувуори, Котов одержал классные победы над португальцем Нуну Боржешем (6:2, 6:4) и итальянцем Лоренцо Музетти (6:4, 6:3).

В прошлом году Котов попал в основную сетку Australian Open как лаки-лузер. В основной сетке его сразу остановил нидерландец Таллон Грикспор.

Риндеркнеш

Артур тем временем неудачно провел недавние турниры. При этом сезон он начал на «челленджере» в Канберре, где сразу же проиграл боснийцу Дамиру Джумхуру.

В Аделаиде французский теннисист прошел квалификацию, но в основной сетке уже в первом раунде уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.

В прошлом году лучшим результатом Риндеркнеша стал выход в третий круг Открытого чемпионата США.

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Кроме того, в 2023-м 97-я ракетка мира выиграл по два матча на Мальорке и в китайском Чэнду. Но в целом это был не самый удачный сезон для него.

Прогноз и ставка

На Котова в этом матче можно поставить за 1.63, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 2.28.

У француза неплохая подача, поэтому на приеме у российского теннисиста, скорее всего, будут проблемы.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 40,5 за 1.92. Не исключено, что им понадобится пятый сет.