Котов
Павел перед австралийским мэйджором выступил на одном турнире, после чего решил спокойно провести неделю.
В самом начале января российский теннисист выиграл два матча в Гонконге.
Примечательно, что он дошел до четвертьфинала на третьем турнире подряд, благодаря чему по-прежнему находится в топ-70.
Прежде чем проиграть финну Эмилю Руусувуори, Котов одержал классные победы над португальцем Нуну Боржешем (6:2, 6:4) и итальянцем Лоренцо Музетти (6:4, 6:3).
В прошлом году Котов попал в основную сетку Australian Open как лаки-лузер. В основной сетке его сразу остановил нидерландец Таллон Грикспор.
Риндеркнеш
Артур тем временем неудачно провел недавние турниры. При этом сезон он начал на «челленджере» в Канберре, где сразу же проиграл боснийцу Дамиру Джумхуру.
В Аделаиде французский теннисист прошел квалификацию, но в основной сетке уже в первом раунде уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.
В прошлом году лучшим результатом Риндеркнеша стал выход в третий круг Открытого чемпионата США.
Кроме того, в 2023-м 97-я ракетка мира выиграл по два матча на Мальорке и в китайском Чэнду. Но в целом это был не самый удачный сезон для него.
Прогноз и ставка
На Котова в этом матче можно поставить за 1.63, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 2.28.
У француза неплохая подача, поэтому на приеме у российского теннисиста, скорее всего, будут проблемы.
Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 40,5 за 1.92. Не исключено, что им понадобится пятый сет.