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    Котов проиграет в первом круге Australian Open?

    Котов — Риндеркнеш. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Australian Open 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Риндеркнеш
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Котов — Риндеркнеш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 14 Января 2024 года

    Котов

    Павел перед австралийским мэйджором выступил на одном турнире, после чего решил спокойно провести неделю.

    В самом начале января российский теннисист выиграл два матча в Гонконге.

    Примечательно, что он дошел до четвертьфинала на третьем турнире подряд, благодаря чему по-прежнему находится в топ-70.

    Прежде чем проиграть финну Эмилю Руусувуори, Котов одержал классные победы над португальцем Нуну Боржешем (6:2, 6:4) и итальянцем Лоренцо Музетти (6:4, 6:3).

    В прошлом году Котов попал в основную сетку Australian Open как лаки-лузер. В основной сетке его сразу остановил нидерландец Таллон Грикспор.

    Риндеркнеш

    Артур тем временем неудачно провел недавние турниры. При этом сезон он начал на «челленджере» в Канберре, где сразу же проиграл боснийцу Дамиру Джумхуру.

    В Аделаиде французский теннисист прошел квалификацию, но в основной сетке уже в первом раунде уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.

    В прошлом году лучшим результатом Риндеркнеша стал выход в третий круг Открытого чемпионата США.

    Все прогнозы на теннис

    Кроме того, в 2023-м 97-я ракетка мира выиграл по два матча на Мальорке и в китайском Чэнду. Но в целом это был не самый удачный сезон для него.

    Прогноз и ставка

    На Котова в этом матче можно поставить за 1.63, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 2.28.

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    У француза неплохая подача, поэтому на приеме у российского теннисиста, скорее всего, будут проблемы.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 40,5 за 1.92. Не исключено, что им понадобится пятый сет.

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    Котов — Риндеркнеш: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на теннис. Котов проиграет в первом круге Australian Open?
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