Легечка
Иржи начал текущий розыгрыш United Cup с поражения от Чжичжэня Чжана — 7:5, 3:6. 4:6.
Чешский теннисист слабо сыграл на приеме во второй и третьей партиях, сумев сделать лишь один брейк. Хотя в данном случае, скорее, надо делать акцент на том, что китаец действительно показал классный теннис.
С учетом прошлого сезона для Легечки серия поражений Легечки составляет уже четыре матча.
Более того, после трех побед в рамках Кубка Дэвиса в середине сентября Иржи выиграл лишь два из восьми следующих матчей.
Джокович
Новак тем временем сходу дал понять, что не намерен жалеть своих соперников. Похоже, у него действительно сумасшедший настрой на этот сезон.
В минувшее воскресенье первая ракетка мира спокойно обыграл Чжичжэня Чжана — 6:3, 6:2.
Несмотря на все старания китайского теннисиста, настоящей борьбы зрители так и не увидели.
Джокович был невероятно хорош в геймах на собственной подаче, отдав Чжану лишь десять очков. У представителя Поднебесной в этом матче не было ни одного брейк-пойнта.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что у Джоковича снова не будет проблем. На Легечку в этом матче можно поставить за 13.00.
Понятно, что Новак, скорее всего, выиграет, но все равно рискнем предположить, что на этот раз он отдаст сопернику больше пяти геймов.
Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.