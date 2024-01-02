Серб Новак Джокович сыграет против чеха Иржи Легечки в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 2 января, начало — в 06:30 мск. Легечка — Джокович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Легечка

Иржи начал текущий розыгрыш United Cup с поражения от Чжичжэня Чжана — 7:5, 3:6. 4:6.

Чешский теннисист слабо сыграл на приеме во второй и третьей партиях, сумев сделать лишь один брейк. Хотя в данном случае, скорее, надо делать акцент на том, что китаец действительно показал классный теннис.

С учетом прошлого сезона для Легечки серия поражений Легечки составляет уже четыре матча.

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Более того, после трех побед в рамках Кубка Дэвиса в середине сентября Иржи выиграл лишь два из восьми следующих матчей.

Джокович

Новак тем временем сходу дал понять, что не намерен жалеть своих соперников. Похоже, у него действительно сумасшедший настрой на этот сезон.

В минувшее воскресенье первая ракетка мира спокойно обыграл Чжичжэня Чжана — 6:3, 6:2.

Несмотря на все старания китайского теннисиста, настоящей борьбы зрители так и не увидели.

Джокович был невероятно хорош в геймах на собственной подаче, отдав Чжану лишь десять очков. У представителя Поднебесной в этом матче не было ни одного брейк-пойнта.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что у Джоковича снова не будет проблем. На Легечку в этом матче можно поставить за 13.00.

Понятно, что Новак, скорее всего, выиграет, но все равно рискнем предположить, что на этот раз он отдаст сопернику больше пяти геймов.

Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.