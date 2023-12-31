Россиянин Александр Шевченко сыграет против француза Люки Ван Аша в первом круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 31 декабря, начало — в 07:00 мск. Ван Аш — Шевченко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Ван Аш

Люка начинает новый сезон в статусе 90-й ракетки мира. Сам факт попадания в топ-100 можно считать его главным достижением в прошлом сезоне.

Правда, в какой-то момент француз был даже в топ-70, но пока не сумел там закрепиться.

В конце ноября Ван Аш сыграл на молодежном Итоговом турнире. Люка не без труда прошел групповой этап, после чего уступил в полуфинале Артуру Фису.

В 2023-м 19-летний теннисист выиграл два «челленджера» — домашний в По и в итальянском Сан-Ремо.

На уровне ATP Ван Аш показал свои лучшие результаты в Гамбурге и Меце. В обоих случаях он дошел до четвертьфинала.

Шевченко

Шевченко тем временем после мощно осеннего рывка дебютировал в топ-50. На данный момент он занимает в рейтинге 48-е место.

В конце октября пока еще представитель России (уже известно, что через некоторое время он возьмет спортивное гражданство Казахстана) дошел до четвертьфинала в Базеле. Во втором раунд он обыграл на решающем тай-брейке американца Тейлора Фрица. Дальше было поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима (6:7, 6:3, 6:7).

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Но главный сюрприз Шевченко преподнес в Меце. Здесь он добрался до финала, благодаря чему и совершил рывок в рейтинге.

В решающем матче Саша уступил французу Юго Эмберу. Но также стоит отметить его победу над Кареном Хачановым (6:4, 6:4) в четвертьфинале.

Прогноз и ставка

На Ван Аша в этом матче можно поставить за 2.30, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.62.

В 2022 году россиянин и француз обменялись победами на грунте. С тех пор оба добились существенного прогресса, но в большей степени это все-таки касается Шевченко, который во второй половине прошлого сезона играл абсолютно на равных даже с представителями топ-20.

Ставка — победа Шевченко + тотал геймов больше 19,5 за 2.34.