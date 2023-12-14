Россиянка Эрика Андреева сыграет против американки Маккартни Кесслер во втором круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 21:30 мск. Кесслер — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Кесслер

Маккартни в первом раунде одержала волевую победу над француженкой Марго Рувруа — 4:6, 6:1, 6:0.

Американка мощно провела вторую и третью партии. На первом мяче она отдала сопернице в общей сложности лишь три очка.

На прошлой неделе Кесслер дошла до четвертьфинала в Анже. И здесь стоит отметить, что в первом круге 224-я ракетка мира сенсационно выиграла у датчанки Клары Таусон (7:6, 6:3).

Главным достижением 24-летней Кесслер в этом году пока что остается победа на турнире ITF в американском Роме.

Андреева

Эрика тем временем спокойно прошла первый круг, выиграв у Зейнеп Сонмез — 6:3, 6:2.

Как и в большинстве предыдущих матчей, россиянка добилась успеха, прежде всего, благодаря классной игре на приеме.

На этот раз Андреева реализовал семь брейк-пойнтов. Правда, тут стоит отметить, что теннисистка из Турции ужасно играла на собственной подаче.

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В начале декабря 19-летняя Андреева дошла до финала в Андорре и до четвертьфинала в Анже. В этом году она выиграла 17 из 22 матчей на крытых кортах.

Прогноз и ставка

На Кесслер в этом матче можно поставить за 3.58, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.28.

Не факт, что Эрике хватит двух партий, но она, скорее всего, обыграет соперницу из США и выйдет в третий четвертьфинал подряд.

Ставка — победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.19.