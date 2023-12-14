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    Эрика Андреева выйдет в четвертьфинал на третьем турнире подряд?

    Кесслер — Андреева. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Лиможе 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кесслер — Андреева
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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против американки Маккартни Кесслер во втором круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 14 декабря, начало — в 21:30 мск. Кесслер — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Кесслер

    Маккартни в первом раунде одержала волевую победу над француженкой Марго Рувруа — 4:6, 6:1, 6:0.

    Американка мощно провела вторую и третью партии. На первом мяче она отдала сопернице в общей сложности лишь три очка.

    На прошлой неделе Кесслер дошла до четвертьфинала в Анже. И здесь стоит отметить, что в первом круге 224-я ракетка мира сенсационно выиграла у датчанки Клары Таусон (7:6, 6:3).

    Главным достижением 24-летней Кесслер в этом году пока что остается победа на турнире ITF в американском Роме.

    Андреева

    Эрика тем временем спокойно прошла первый круг, выиграв у Зейнеп Сонмез — 6:3, 6:2.

    Как и в большинстве предыдущих матчей, россиянка добилась успеха, прежде всего, благодаря классной игре на приеме.

    На этот раз Андреева реализовал семь брейк-пойнтов. Правда, тут стоит отметить, что теннисистка из Турции ужасно играла на собственной подаче.

    Все прогнозы на теннис

    В начале декабря 19-летняя Андреева дошла до финала в Андорре и до четвертьфинала в Анже. В этом году она выиграла 17 из 22 матчей на крытых кортах.

    Прогноз и ставка

    На Кесслер в этом матче можно поставить за 3.58, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.28.

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    Не факт, что Эрике хватит двух партий, но она, скорее всего, обыграет соперницу из США и выйдет в третий четвертьфинал подряд.

    Ставка — победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.19.

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    Кесслер — Андреева: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на теннис. Эрика Андреева выйдет в четвертьфинал на третьем турнире подряд?
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