Анастасия Севастова из Латвии сыграет против шведки Ребекки Петерсон во втором круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 18:30 мск. Севастова — Петерсон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Севастова

Анастасия проводит второй турнир после декрета. До этого она не играла почти два года.

На прошлой неделе теннисистка из Латвии дошла до четвертьфинала в Андорре.

Во втором раунде Севастова одержала победу над украинкой Даяной Ястремской, после чего уступила будущей чемпионке испанке Марине Бассольс Рибере.

В Лиможе бывшая 11-я ракетка мира начала с разгромной победы над румынкой Патрицией Циг — 6:4, 6:1.

Петерсон

Ребекка в первом раунде одержала победу над Моной Бартель — 7:6, 7:5.

И первой, и во второй партии шведская теннисистка отыграла у немки подачу на сет при счете 4:5.

Петерсон провела всего лишь второй матч после Открытого чемпионата США, на котором она уже в первом круге уступила Иге Свентек.

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В конце ноября 130-я ракетка мира не прошла ни одного раунда в Андорре, сразу же проиграв шведке Эльзе Жакмо.

Прогноз и ставка

На Севастову в этом матче можно поставить за 1.87, победу Петерсон букмекеры предлагают за 1.92.

Анастасия, похоже, очень хорошо подготовилась к возвращению в тур. Судя по недавним матчам, в предстоящей игре у нее не будет серьезных проблем.

Ставка — победа Севастовой в двух сетах за 2.90.