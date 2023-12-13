Севастова
Анастасия проводит второй турнир после декрета. До этого она не играла почти два года.
На прошлой неделе теннисистка из Латвии дошла до четвертьфинала в Андорре.
Во втором раунде Севастова одержала победу над украинкой Даяной Ястремской, после чего уступила будущей чемпионке испанке Марине Бассольс Рибере.
В Лиможе бывшая 11-я ракетка мира начала с разгромной победы над румынкой Патрицией Циг — 6:4, 6:1.
Петерсон
Ребекка в первом раунде одержала победу над Моной Бартель — 7:6, 7:5.
И первой, и во второй партии шведская теннисистка отыграла у немки подачу на сет при счете 4:5.
Петерсон провела всего лишь второй матч после Открытого чемпионата США, на котором она уже в первом круге уступила Иге Свентек.
В конце ноября 130-я ракетка мира не прошла ни одного раунда в Андорре, сразу же проиграв шведке Эльзе Жакмо.
Прогноз и ставка
На Севастову в этом матче можно поставить за 1.87, победу Петерсон букмекеры предлагают за 1.92.
Анастасия, похоже, очень хорошо подготовилась к возвращению в тур. Судя по недавним матчам, в предстоящей игре у нее не будет серьезных проблем.
Ставка — победа Севастовой в двух сетах за 2.90.