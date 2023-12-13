Француженка Ализе Корне сыграет против представительницы Лихтенштейна Катинки фон Дайхманн в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 15:30 мск. Корне — фон Дайхманн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Корне

Ализе на прошлой неделе провалили турнир в Анже, сумев пройти лишь один раунд.

После сложнейшего матча против чешки Габриэлы Кнутсон бывшая 11-я ракетка мира уступила соотечественнице Клое Паке.

В начале декабря Корне дошла до полуфинала в Андорре, но ее поражение от испанки Марины Бассольс Риберы тоже стало разочарованием.

В этом году Ализе выиграла семь из 11-ти матчей на крытых кортах.

Фон Дайхманн

Катинка тоже приехала в Лимож из Анже, где уже в первом раунде уступила немке Моне Бартель.

Зато в итальянской Сельве-Гардене теннисистка из Лихтенштейна добралась до полуфинала. Правда, уровень соперниц там был, мягко говоря, так себе.

В ноябре фон Дайхманн не выиграла ни одного матча на двух турнирах в Японии, но в конце октября она дошла до полуфинала в Китае.

Все прогнозы на теннис

Свои лучшие результаты в этом году Катинка показывала на грунте.

Прогноз и ставка

На Корне в этом матче можно поставить за 1.25, победу фон Дайхманн букмекеры предлагают за 3.88.

Скорее всего, здесь у Ализе не будет серьезных проблем. Француженке должно хватить двух сетов для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Корне с форой по геймам (-5,5) за 2.03.