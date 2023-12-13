Корне
Ализе на прошлой неделе провалили турнир в Анже, сумев пройти лишь один раунд.
После сложнейшего матча против чешки Габриэлы Кнутсон бывшая 11-я ракетка мира уступила соотечественнице Клое Паке.
В начале декабря Корне дошла до полуфинала в Андорре, но ее поражение от испанки Марины Бассольс Риберы тоже стало разочарованием.
В этом году Ализе выиграла семь из 11-ти матчей на крытых кортах.
Фон Дайхманн
Катинка тоже приехала в Лимож из Анже, где уже в первом раунде уступила немке Моне Бартель.
Зато в итальянской Сельве-Гардене теннисистка из Лихтенштейна добралась до полуфинала. Правда, уровень соперниц там был, мягко говоря, так себе.
В ноябре фон Дайхманн не выиграла ни одного матча на двух турнирах в Японии, но в конце октября она дошла до полуфинала в Китае.
Свои лучшие результаты в этом году Катинка показывала на грунте.
Прогноз и ставка
На Корне в этом матче можно поставить за 1.25, победу фон Дайхманн букмекеры предлагают за 3.88.
Скорее всего, здесь у Ализе не будет серьезных проблем. Француженке должно хватить двух сетов для выхода в следующий раунд.
Ставка — победа Корне с форой по геймам (-5,5) за 2.03.