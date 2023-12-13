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    Корне дожмет фон Дайхманн только в третьем сете?

    Корне — фон Дайхманн. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Лиможе 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Корне — фон Дайхманн
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    Ализе Корне
    Француженка Ализе Корне сыграет против представительницы Лихтенштейна Катинки фон Дайхманн в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 13 декабря, начало — в 15:30 мск. Корне — фон Дайхманн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Корне

    Ализе на прошлой неделе провалили турнир в Анже, сумев пройти лишь один раунд.

    После сложнейшего матча против чешки Габриэлы Кнутсон бывшая 11-я ракетка мира уступила соотечественнице Клое Паке.

    В начале декабря Корне дошла до полуфинала в Андорре, но ее поражение от испанки Марины Бассольс Риберы тоже стало разочарованием.

    В этом году Ализе выиграла семь из 11-ти матчей на крытых кортах.

    Фон Дайхманн

    Катинка тоже приехала в Лимож из Анже, где уже в первом раунде уступила немке Моне Бартель.

    Зато в итальянской Сельве-Гардене теннисистка из Лихтенштейна добралась до полуфинала. Правда, уровень соперниц там был, мягко говоря, так себе.

    В ноябре фон Дайхманн не выиграла ни одного матча на двух турнирах в Японии, но в конце октября она дошла до полуфинала в Китае.

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    Свои лучшие результаты в этом году Катинка показывала на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Корне в этом матче можно поставить за 1.25, победу фон Дайхманн букмекеры предлагают за 3.88.

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    Скорее всего, здесь у Ализе не будет серьезных проблем. Француженке должно хватить двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Корне с форой по геймам (-5,5) за 2.03.

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    Корне — фон Дайхманн: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на теннис. Корне дожмет фон Дайхманн только в третьем сете?
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