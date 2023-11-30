Украинка Даяна Ястремская сыграет против Анастасии Севастовой из Латвии во втором круге турнира в Андорре. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 15:00 мск. Севастова — Ястремская: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Севастова

Анастасия проводит первый турнир после рождения дочери. Бывшая 11-я ракетка мира не играла с января 2022 года.

На этой неделе 33-летняя Севастова провела и выиграла первый матч после декрета.

Латвийка одержала волевую победу над испанкой Ирен Бурильо Эскорихуэлой 6:7(6), 6:2, 6:1.

Севастову выручила невероятно слабая игра соперницы на подаче. Благодаря этому он взяла на приеме десять геймов.

Ястремская

Даянка в первом раунде спокойно выиграла у россиянки Екатерины Макаровой — 6:2, 6:2.

В октябре украинка не выиграла ни одного матча на турнирах в Гонконге и Клуж-Напоке. В первом случае она уступила Мирре Андреевой (4:6, 3:6).

Во второй половине сезона единственным успехом Ястремской пока что остается победа на небольшом турнире в Польше. В финале бывшая 21-я ракетка мира выиграла у бельгийки Грэт Миннен.

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В прошлом году Даяна, занимающая в текущей версии рейтинга 106-е место, не смогла пройти второй круг на турнире в Андорре.

Прогноз и ставка

На Севастову в этом матче можно поставить за 2.87, победу Ястремской букмекеры предлагают за 1.44.

Украинская теннисистка так и не смогла вернуться на свой уровень после дисквалификацией. Отстранение было не таким уж и продолжительным, но почему-то после этого в ее игре что-то сломалось. Победа опытнейшей латвийки не станет сюрпризом.

Ставка — победа Севастовой за 2.87.