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    Севастова спокойно обыграет Ястремскую?

    Севастова — Ястремская. Ставка (к. 2.87) и прогноз на турнир в Андорре 30 ноября 2023 года

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    Анастасия Севастова
    Украинка Даяна Ястремская сыграет против Анастасии Севастовой из Латвии во втором круге турнира в Андорре. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 15:00 мск. Севастова — Ястремская: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Севастова

    Анастасия проводит первый турнир после рождения дочери. Бывшая 11-я ракетка мира не играла с января 2022 года.

    На этой неделе 33-летняя Севастова провела и выиграла первый матч после декрета.

    Латвийка одержала волевую победу над испанкой Ирен Бурильо Эскорихуэлой 6:7(6), 6:2, 6:1.

    Севастову выручила невероятно слабая игра соперницы на подаче. Благодаря этому он взяла на приеме десять геймов.

    Ястремская

    Даянка в первом раунде спокойно выиграла у россиянки Екатерины Макаровой — 6:2, 6:2.

    В октябре украинка не выиграла ни одного матча на турнирах в Гонконге и Клуж-Напоке. В первом случае она уступила Мирре Андреевой (4:6, 3:6).

    Во второй половине сезона единственным успехом Ястремской пока что остается победа на небольшом турнире в Польше. В финале бывшая 21-я ракетка мира выиграла у бельгийки Грэт Миннен.

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    В прошлом году Даяна, занимающая в текущей версии рейтинга 106-е место, не смогла пройти второй круг на турнире в Андорре.

    Прогноз и ставка

    На Севастову в этом матче можно поставить за 2.87, победу Ястремской букмекеры предлагают за 1.44.

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    Украинская теннисистка так и не смогла вернуться на свой уровень после дисквалификацией. Отстранение было не таким уж и продолжительным, но почему-то после этого в ее игре что-то сломалось. Победа опытнейшей латвийки не станет сюрпризом.

    Ставка — победа Севастовой за 2.87.

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    Севастова — Ястремская: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на теннис. Севастова спокойно обыграет Ястремскую?
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