Француз Юго Гастон сыграет против испанца Альберта Рамоса в четвертьфинале «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 13:00 мск. Гастон — Рамос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гастон

Юго в предыдущем раунде одержал победу над итальянцем Раулем Бранкаччо — 6:4, 7:6.

В этом матче француз может быть доволен только результатом. Как и соперник, он ужасно играл на собственной подаче, сумев спасти лишь шесть из 13 брейк-пойнтов.

Зато в первом круге Гастон разгромил своего соотечественника Ароля Майо — 6:1, 6:1.

Ранее в этом году Юго выиграл два грунтовых «челленджера». Еще на одном он дошел до финала.

Рамос

Альберт на старте турнира одержал победу над аргентинцем Марко Трунжеллити — 6:2, 7:6.

Во втором раунде испанец с трудом выиграл у итальянца Алессандро Джаннесси — 6:1, 0:6, 7:6.

В решающем сете Рамос вел 4:0 с двумя брейками, не реализовал матчбол при счете 5:4 и отыграл у соперника подачу на матч при 5:6. В общем, настоящий триллер.

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Лучшим результатом бывшей 17-й ракетки мира в этом году стал выход в финал турнира ATP в швейцарском Гштаде.

Прогноз и ставка

На Гастона в этом матче можно поставить за 1.81, победу Рамоса букмекеры предлагают за 1.95.

Скорее всего, у француза будут проблемы в предстоящем матче. Опытный испанский грунтовик просто так не отдаст путевку в полуфинал.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.93.