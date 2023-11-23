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    Гастон дожмет Рамоса в третьем сете?

    Гастон — Рамос. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Валенсии 24 ноября 2023 года

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    Юго Гастон
    Француз Юго Гастон сыграет против испанца Альберта Рамоса в четвертьфинале «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 13:00 мск. Гастон — Рамос: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гастон

    Юго в предыдущем раунде одержал победу над итальянцем Раулем Бранкаччо — 6:4, 7:6.

    В этом матче француз может быть доволен только результатом. Как и соперник, он ужасно играл на собственной подаче, сумев спасти лишь шесть из 13 брейк-пойнтов.

    Зато в первом круге Гастон разгромил своего соотечественника Ароля Майо — 6:1, 6:1.

    Ранее в этом году Юго выиграл два грунтовых «челленджера». Еще на одном он дошел до финала.

    Рамос

    Альберт на старте турнира одержал победу над аргентинцем Марко Трунжеллити — 6:2, 7:6.

    Во втором раунде испанец с трудом выиграл у итальянца Алессандро Джаннесси — 6:1, 0:6, 7:6.

    В решающем сете Рамос вел 4:0 с двумя брейками, не реализовал матчбол при счете 5:4 и отыграл у соперника подачу на матч при 5:6. В общем, настоящий триллер.

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    Лучшим результатом бывшей 17-й ракетки мира в этом году стал выход в финал турнира ATP в швейцарском Гштаде.

    Прогноз и ставка

    На Гастона в этом матче можно поставить за 1.81, победу Рамоса букмекеры предлагают за 1.95.

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    Скорее всего, у француза будут проблемы в предстоящем матче. Опытный испанский грунтовик просто так не отдаст путевку в полуфинал.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.93.

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    Гастон — Рамос: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на теннис. Гастон дожмет Рамоса в третьем сете?
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