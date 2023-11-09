Фоньини
Фабио проводит один из лучших турниров в текущем сезоне. И пока что его можно назвать одним из главных героев недели.
В предыдущем матче итальянец одержал волевую победу над Александром Бубликом — 4:6, 7:6(7), 7:6(5).
Во втором сете Фоньини отыграл сразу три матчбола, то есть совершил почти подвиг.
Просто
Сонего
Лоренцо начал защиту титула в Меце с волевой победы над Маркосом Гироном.
Итальянец, по сути, чудом не вылетел уже после первого круга. Американец в этом матче был ни чуть не хуже.
Во втором раунде Сонего выиграл Абедаллаха Шелбая из Иордании — 6:3, 7:5. Здесь обошлось без драмы.
Ранее в этом сезоне Сонего выигрывал больше двух матчей только на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и на «Ролан Гаррос».
Прогноз и ставка
На Фоньини в этом матче можно поставить за 3.60, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.29.
Фабио, похоже, решил удивлять на этой неделе. Опытный итальянец вдруг напомнил, что его по-прежнему нельзя недооценивать.
И в связи с этим оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.88.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.48.