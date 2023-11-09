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    Сможет ли Сонего обыграть Фоньини?

    Фоньини — Сонего. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Меце 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фоньини — Сонего
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    Фабио Фоньини
    Итальянцы Фабио Фоньини и Лоренцо Сонего встретятся в четвертьфинале турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 9 ноября, начало — в 21:30 мск. Фоньини — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 09 Ноября 2023 года

    Фоньини

    Фабио проводит один из лучших турниров в текущем сезоне. И пока что его можно назвать одним из главных героев недели.

    В предыдущем матче итальянец одержал волевую победу над Александром Бубликом — 4:6, 7:6(7), 7:6(5).

    Во втором сете Фоньини отыграл сразу три матчбола, то есть совершил почти подвиг.

    Просто факт: Фоньини, бывшая девятая ракетка мира, добрался до четвертьфинала на хардовом турнире ATP впервые с октября 2019 года.

    Сонего

    Лоренцо начал защиту титула в Меце с волевой победы над Маркосом Гироном.

    Итальянец, по сути, чудом не вылетел уже после первого круга. Американец в этом матче был ни чуть не хуже.

    Во втором раунде Сонего выиграл Абедаллаха Шелбая из Иордании — 6:3, 7:5. Здесь обошлось без драмы.

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    Ранее в этом сезоне Сонего выигрывал больше двух матчей только на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и на «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    На Фоньини в этом матче можно поставить за 3.60, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.29.

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    Фабио, похоже, решил удивлять на этой неделе. Опытный итальянец вдруг напомнил, что его по-прежнему нельзя недооценивать.

    И в связи с этим оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.48.

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    Фоньини — Сонего: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сонего обыграть Фоньини?
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