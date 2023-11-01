Россиянин Даниил Медведев сыграет против болгарина Григора Димитрова во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 13:00 мск. Димитров — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Димитров

Григор начал неделю с победы над Лоренцо Музетти — 6:2, 6:7, 6:3. В отличие от недавнего турнира в Вене, на этот раз он дожал итальянца только в третьем сете.

Во второй партии болгарин не подал на матч при счете 5:4 и реализовал матчбол на приеме.

Но с психологией у Димитрова все в порядке — в решающем сете он отдал сопернику на собственной подаче лишь три очка.

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Правда, все равно есть ощущение, что бывшая третья ракетка мира в недавних матчах выглядел не так бодро, как, например, на «Мастерсе» в Шанхае.

Медведев

Даниил на прошлой неделе дошел до финала на турнире в Вене. Хороший результат, но все равно явно не тот, на который рассчитывал российский теннисист.

Медведев не смог защитить прошлогодний титул в столице Австрии, проиграв в решающем матче Яннику Синнеру — 6:7, 6:4, 3:6.

Очередная встреча с итальянцем, продолжавшаяся чуть больше трех часов, наверняка войдет в топ лучших матчей мужского сезона.

Сложно сказать, хватит ли Медведеву бодрости на еще один серьезный турнир. Все-таки времени на восстановление почти не было. На заключительном отрезке сезона это важный нюанс.

Прогноз и ставка

На Димитрова в этом матче можно поставить за 3.46, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.31.

Буквально неделю назад Даниил обыграл Григора в Вене — 3:6, 6:2, 6:4. Болгарин взял сет, но в целом россиянин доминировал в том матче.

На этот раз история тоже может не ограничиться двумя сетами. Трехчасовое противостояние с Синнером вряд ли пройдет бесследно для Медведева.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.05.