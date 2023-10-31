Свентек
Ига на этой неделе будет бороться не только за титул, но и за возвращение на первую строчку рейтинга, откуда ее подвинула Арина Соболенко.
Но в случае с рейтингом много также зависит от выступления белорусской теннисистки. И соперница в первом же матче показала, что польке будет сложно достичь всех своих целей.
В этом году Швентек выиграла уже пять титулов. Правда, в прошлом было больше — восемь.
Самой значимой для Иги стала победа на «Ролан Гаррос». Также не стоит октябрьскую победу в Пекине — в полуфинале 22-летняя теннисистка уверенно обыграла действующую чемпионку Кори Гауфф, а в решающем матче разгромила Людмилу Самсонову.
Вондроушова
У Маркеты в каком-то смысла абсолютно уникальная ситуация. В этом году она выиграла лишь один турнир, но все равно прорвалась в топ-10 и на итоговый.
Но это была легендарная победа — чешка сенсационно взяла титул на Уимблдоне.
Возможно, Вондроушовой повезло, что на британском мэйджоре ей не пришлось играть против Швентек, Соболенко и Елены Рыбакиной. Однако Джессику Пегулу, Элину Свитолину и Онс Жабер ни в коем случае нельзя считать слабыми соперницами.
После Уимблдона главным достижением Маркеты стал выход в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
Прогноз и ставка
На Свентек в этом матче можно поставить за 1.22, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 4.30.
В августе Ига выиграла у Маркеты на турнире в Цинциннати — 7:6, 6:1. Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче. Хотя бы в одном сете Вондроушова заставит соперницу нервничать.
Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 1.82.