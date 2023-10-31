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    Все новости спорта

    Свентек проиграет на старте Итогового турнира?

    Свентек — Вондроушова. Ставка (к. 1.82) и прогноз на Итоговый турнир WTA 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Вондроушова
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 31 октября в Канкуне (Мексика), начало — в 01:00 мск. Свентек — Вондроушова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Свентек

    Ига на этой неделе будет бороться не только за титул, но и за возвращение на первую строчку рейтинга, откуда ее подвинула Арина Соболенко.

    Но в случае с рейтингом много также зависит от выступления белорусской теннисистки. И соперница в первом же матче показала, что польке будет сложно достичь всех своих целей.

    В этом году Швентек выиграла уже пять титулов. Правда, в прошлом было больше — восемь.

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    • Самой значимой для Иги стала победа на «Ролан Гаррос». Также не стоит октябрьскую победу в Пекине — в полуфинале 22-летняя теннисистка уверенно обыграла действующую чемпионку Кори Гауфф, а в решающем матче разгромила Людмилу Самсонову.

    Вондроушова

    У Маркеты в каком-то смысла абсолютно уникальная ситуация. В этом году она выиграла лишь один турнир, но все равно прорвалась в топ-10 и на итоговый.

    Но это была легендарная победа — чешка сенсационно взяла титул на Уимблдоне.

    Возможно, Вондроушовой повезло, что на британском мэйджоре ей не пришлось играть против Швентек, Соболенко и Елены Рыбакиной. Однако Джессику Пегулу, Элину Свитолину и Онс Жабер ни в коем случае нельзя считать слабыми соперницами.

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    После Уимблдона главным достижением Маркеты стал выход в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

    Прогноз и ставка

    На Свентек в этом матче можно поставить за 1.22, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 4.30.

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    В августе Ига выиграла у Маркеты на турнире в Цинциннати — 7:6, 6:1. Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче. Хотя бы в одном сете Вондроушова заставит соперницу нервничать.

    Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 1.82.

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    Свентек — Вондроушова: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на теннис. Свентек проиграет на старте Итогового турнира?
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