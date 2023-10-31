Полька Ига Свентек сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 31 октября в Канкуне (Мексика), начало — в 01:00 мск. Свентек — Вондроушова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свентек

Ига на этой неделе будет бороться не только за титул, но и за возвращение на первую строчку рейтинга, откуда ее подвинула Арина Соболенко.

Но в случае с рейтингом много также зависит от выступления белорусской теннисистки. И соперница в первом же матче показала, что польке будет сложно достичь всех своих целей.

В этом году Швентек выиграла уже пять титулов. Правда, в прошлом было больше — восемь.

Самой значимой для Иги стала победа на «Ролан Гаррос». Также не стоит октябрьскую победу в Пекине — в полуфинале 22-летняя теннисистка уверенно обыграла действующую чемпионку Кори Гауфф, а в решающем матче разгромила Людмилу Самсонову.

Вондроушова

У Маркеты в каком-то смысла абсолютно уникальная ситуация. В этом году она выиграла лишь один турнир, но все равно прорвалась в топ-10 и на итоговый.

Но это была легендарная победа — чешка сенсационно взяла титул на Уимблдоне.

Возможно, Вондроушовой повезло, что на британском мэйджоре ей не пришлось играть против Швентек, Соболенко и Елены Рыбакиной. Однако Джессику Пегулу, Элину Свитолину и Онс Жабер ни в коем случае нельзя считать слабыми соперницами.

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После Уимблдона главным достижением Маркеты стал выход в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Прогноз и ставка

На Свентек в этом матче можно поставить за 1.22, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 4.30.

В августе Ига выиграла у Маркеты на турнире в Цинциннати — 7:6, 6:1. Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче. Хотя бы в одном сете Вондроушова заставит соперницу нервничать.

Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 1.82.