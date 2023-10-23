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    Сафиуллин воспользуется проблемами Хачанова?

    Сафиуллин — Хачанов. Ставка (к. 2.48) и прогноз на турнир в Вене 23 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россияне Карен Хачанов и Роман Сафиуллин встретятся в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. Сафиуллин — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Вена. Мужчины 23 Октября 2023 года

    Сафиуллин

    Роман на прошлой неделе выиграл один матч на турнире в Стокгольме. После недавних успехов этот результат слегка разочаровал.

    Россиянин начал с уверенной победы на Тьяго Сейботом Уайлдом, но уже в следующем матче проиграл Адриану Маннарино (4:6, 4:6).

    Довольно специфический стиль француза стал ловушкой для Сафиуллина. С другой стороны, это всего лишь напоминание, что будут и подобные матчи. Столь длинную дистанцию сложно пройти без спадов.

    Но позитивных моментов в последнее время было куда больше. В конце сентября Сафиуллин дошел до финала в Чэнду, а в начале текущего месяца — до третьего круга на «Мастерсе» в Шанхае.

    Хачанов

    Карен тем временем слабо выступил на недавних турнирах. Все-таки ему пока сложно играть в полную силу.

    Хотя после неожиданной победы в Чжухае многие успели подумать, что россиянина больше не беспокоит ни травма, ни ее последствия. Но это, похоже, не так.

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    На минувшей неделе Хачанов провалил турнир в Токио, проиграв уже в первом круге представителю Австралии Алексею Попырину.

    В Шанхае Карен с трудом выиграл у казаха Бейбита Жукаева, после чего проиграл Григору Димитрову.

    Еще одним неприятным моментом стало поражение от Лоренцо Музетти в первом круге турнира в Пекине.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.72, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.12.

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    Скорее всего, Роман воспользуется проблемами соперника. Очевидно, что Карен сейчас не в лучшей форме.

    Ставка — победа Сафиуллина + тотал геймов больше 20,5 за 2.48.

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    Сафиуллин — Хачанов: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 23.10.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин воспользуется проблемами Хачанова?
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