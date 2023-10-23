Россияне Карен Хачанов и Роман Сафиуллин встретятся в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. Сафиуллин — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Роман на прошлой неделе выиграл один матч на турнире в Стокгольме. После недавних успехов этот результат слегка разочаровал.

Россиянин начал с уверенной победы на Тьяго Сейботом Уайлдом, но уже в следующем матче проиграл Адриану Маннарино (4:6, 4:6).

Довольно специфический стиль француза стал ловушкой для Сафиуллина. С другой стороны, это всего лишь напоминание, что будут и подобные матчи. Столь длинную дистанцию сложно пройти без спадов.

Но позитивных моментов в последнее время было куда больше. В конце сентября Сафиуллин дошел до финала в Чэнду, а в начале текущего месяца — до третьего круга на «Мастерсе» в Шанхае.

Хачанов

Карен тем временем слабо выступил на недавних турнирах. Все-таки ему пока сложно играть в полную силу.

Хотя после неожиданной победы в Чжухае многие успели подумать, что россиянина больше не беспокоит ни травма, ни ее последствия. Но это, похоже, не так.

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На минувшей неделе Хачанов провалил турнир в Токио, проиграв уже в первом круге представителю Австралии Алексею Попырину.

В Шанхае Карен с трудом выиграл у казаха Бейбита Жукаева, после чего проиграл Григору Димитрову.

Еще одним неприятным моментом стало поражение от Лоренцо Музетти в первом круге турнира в Пекине.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.72, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.12.

Скорее всего, Роман воспользуется проблемами соперника. Очевидно, что Карен сейчас не в лучшей форме.

Ставка — победа Сафиуллина + тотал геймов больше 20,5 за 2.48.