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    Циципас снова проиграет?

    Циципас — ван де Зандшульп. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Антверпене 19 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — ван де Зандшульп
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 19 октября, начало — в 20:00 мск. Циципас — ван де Зандшульп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Антверпен. Мужчины 19 Октября 2023 года

    Циципас

    У Стефаноса явно не лучший период в карьере, в отличие от личной жизни, о которой журналисты спрашивают его почти на каждой пресс-конференции.

    Многие, конечно, уверены, что спад в игре начался из-за отношений с Паулой Бадосой, хотя вполне вероятно, что это всего лишь совпадение.

    В начале августа Циципас стал победителем турнира в Лос-Кабосе, после чего ни разу не выигрывал два матча подряд.

    Одним из недавних провалов стало поражение от Юго Эмбера (4:6, 6:3, 5:7) в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.

    А на турнире в Пекине седьмая ракетка мира не смог пройти даже первый круг, проиграв чилийцу Николасу Харри.

    Ван де Зандшульп

    Ботик начал турнир с волевой победы над Домиником Штрикером — 6:7, 6:3, 6:3.

    Интересно, что в этом матче нидерландец не отдал ни одного гейма на собственной подаче. Несколько досадных ошибок были допущены только на тай-брейке первого сета.

    И это был, пожалуй, лучший матч ван де Зандшульпа за последние шесть месяцев.

    Все прогнозы на теннис

    Дело в том, что после выхода в финал на апрельском турнире в Мюнхене он до сих пор выиграл всего лишь три матча, из-за чего выпал даже из топ-50.

    Например, в конце сентября Ботик проиграл Александру Шевченко на турнире в Астане. Но если судить по игре со Штрикером, сейчас он явно ближе к своей оптимальной форме.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.36, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 3.15.

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    Стефанос на этой неделе еще не играл, поэтому пока лучше обойтись без ставок на исход.

    Настрой у грека хороший, но это не значит, что он обязательно покажет свой лучший теннис.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

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    Циципас — ван де Зандшульп: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на теннис. Циципас снова проиграет?
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