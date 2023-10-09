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    У Пола будут проблемы в игре с Фисом?

    Пол — Фис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 9 октября 2023 года

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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против француза Артура Фиса в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 07:30 мск. Пол — Фис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 09 Октября 2023 года
    Томми Пол
  • США
    •  Томми Пол 07:30 Артур Филс (Франция) Артур Филс (Франция)
  • Шанхай. Мужчины
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    Пол

    Томми на этот раз оказался среди сеяных, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго круга.

    В первом матче американец разгромил австрийца Себастьяна Офнера — 6:3, 6:0.

    На недавнем турнире в Пекине Полу сразу же пришлось играть против Даниила Медведева. И на тот момент он не был готов ни к столь серьезному сопернику, ни к условиям. Встреча с россиянином завершилась болезненным поражением со счетом 2:6, 1:6.

    Но это, по сути, первый за долгое время матч, в котором он действительно показал очень слабый теннис.

    Фис

    Артур провел уже два матча на текущем турнире. И надо сказать, что его игра оставила очень приятное впечатление.

    В первом круге француз спокойно выиграл у россиянина Павла Котова — 6:1, 6:4.

    А дальше была классная победа над Алехандро Давидовичем-Фокиной, с которым никогда не бывает легко. Но Фису в итоге хватило двух сетов — 6:2, 7:5.

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    19-летний Фис, который уже успел дебютировать в топ-50, впервые в карьере выиграл два матча подряд на турнире ATP 1000.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 1.48, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.65.

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    Опыт американца, скорее всего, станет ключевым моментом в этом противостоянии. Но легко ему точно не будет, Фис вполне способен перевести матч в третий сет.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Пол — Фис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 09.10.2023. Прогнозы на теннис. У Пола будут проблемы в игре с Фисом?
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