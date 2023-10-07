Россиянин Даниил Медведев сыграет против чилийца Кристиана Гарина во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 07:30 мск. Гарин — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гарин

Кристиан в первом раунде выиграл у представителя США Александара Ковачевича — 6:4, 7:6.

На недавнем турнире в Пекине чилийский теннисист не смог пройти второй раунд квалификации, проиграв с разгромным счетом южноафриканцу Ллойду Харрису (3:6, 0:6).

В Чжухае Гарин уступил во втором круге немцу Яну-Леннарду Штруффу (6:3, 1:6, 6:4).

И, пожалуй, самый показательный факт о текущей форме Гарина, который когда входил в топ-20, а сейчас занимает в рейтинге 98-е место: после майского турнира в Риме он ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Медведев

Даниил тем временем отправился в Шанхай сразу после финала на турнире в Пекине.

К сожалению, на этот раз ему не удалось взять титул. В решающем матче россиянин уступил Яннику Синнеру на двух тай-брейках.

Встреча получилась максимально напряженной, но даже в этой ситуации можно сказать, что итальянец действительно играл лучше.

Все прогнозы на теннис

Но также очевидно, что Медведев находится в отличной форме. В Шанхае он тоже вполне способен как минимум добраться до финала.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Медведева. На Гарина можно поставить за 9.00.

Даниилу очень повезло с соперником, учитывая то, что у него практически не было времени на восстановление после турнира в Пекине. На харде у чилийца нет шансов в матче с третьей ракеткой мира.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-6,0) за 2.02.