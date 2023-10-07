Гарин
Кристиан в первом раунде выиграл у представителя США Александара Ковачевича — 6:4, 7:6.
На недавнем турнире в Пекине чилийский теннисист не смог пройти второй раунд квалификации, проиграв с разгромным счетом южноафриканцу Ллойду Харрису (3:6, 0:6).
В Чжухае Гарин уступил во втором круге немцу Яну-Леннарду Штруффу (6:3, 1:6, 6:4).
И, пожалуй, самый показательный факт о текущей форме Гарина, который когда входил в топ-20, а сейчас занимает в рейтинге 98-е место: после майского турнира в Риме он ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.
Медведев
Даниил тем временем отправился в Шанхай сразу после финала на турнире в Пекине.
К сожалению, на этот раз ему не удалось взять титул. В решающем матче россиянин уступил Яннику Синнеру на двух тай-брейках.
Встреча получилась максимально напряженной, но даже в этой ситуации можно сказать, что итальянец действительно играл лучше.
Но также очевидно, что Медведев находится в отличной форме. В Шанхае он тоже вполне способен как минимум добраться до финала.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Медведева. На Гарина можно поставить за 9.00.
Даниилу очень повезло с соперником, учитывая то, что у него практически не было времени на восстановление после турнира в Пекине. На харде у чилийца нет шансов в матче с третьей ракеткой мира.
Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-6,0) за 2.02.