Россиянин Карен Хачанов сыграет против японца Есихито Нисиоки в финал турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 14:30 мск. Хачанов — Нисиока: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карен все-таки настоящий боец, уже на третьем турнире после травмы ему удалось дойти до финала.

При этом обе предыдущие попытки вернуться в тур были явно преждевременными.

Поэтому сейчас, можно сказать, что это его по-настоящему первый турнир после трехмесячной паузы.

В полуфинале Хачанов одержал победу над американцем Себастьяном Кордой — 7:5, 6:4.

Американец, похоже, тоже думал, что россиянину не хватит сил на третий матч за несколько дней. Но получается так, что с каждым разом ему только легче.

Нисиока

Есихито тем временем, как и Карен, тоже впервые в сезоне добрался до финала.

Выступление японца в Чжухае стало сюрпризом на фоне недавней серии провалов.

Перед текущим турниром представитель Страны восходящего солнца проиграл шесть из семи матчей.

В полуфинале Нисиока одержал победу над Асланом Карацевым — 6:4, 6:4.

Все прогнозы на теннис

Российскому теннисисту все-таки не хватило энергии на этот матч. Перед этим он провел на корте в общей сложности почти восемь часов. В итоге Есихито сполна воспользовался проблемами соперника.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.60, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.34.

Карен выиграл три из четырех предыдущих матчей против японца. В начале этого года он обыграл Нисиоку на Открытом чемпионате Австралии, при этом не отдав ни партии.

Учитывая столь мощный прогресс в игре россиянина всего лишь в течение одной недели, рискнем предположить, что он все-таки покинет Чжухай с чемпионским трофеем.

Ставка — победа Хачанова + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.