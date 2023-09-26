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    • Карацев уступил Нисиоке в полуфинале турнира в Чжухае
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    Хачанов обыграет Нисиоку и возьмет титул в Чжухае?

    Хачанов — Нисиока. Ставка (к. 2.16) и прогноз на финал турнира в Чжухае 26 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Нисиока
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против японца Есихито Нисиоки в финал турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 14:30 мск. Хачанов — Нисиока: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Чжухай. Мужчины 26 Сентября 2023 года

    Хачанов

    Карен все-таки настоящий боец, уже на третьем турнире после травмы ему удалось дойти до финала.

    При этом обе предыдущие попытки вернуться в тур были явно преждевременными.

    Поэтому сейчас, можно сказать, что это его по-настоящему первый турнир после трехмесячной паузы.

    В полуфинале Хачанов одержал победу над американцем Себастьяном Кордой — 7:5, 6:4.

    Американец, похоже, тоже думал, что россиянину не хватит сил на третий матч за несколько дней. Но получается так, что с каждым разом ему только легче.

    Нисиока

    Есихито тем временем, как и Карен, тоже впервые в сезоне добрался до финала.

    Выступление японца в Чжухае стало сюрпризом на фоне недавней серии провалов.

    Перед текущим турниром представитель Страны восходящего солнца проиграл шесть из семи матчей.

    В полуфинале Нисиока одержал победу над Асланом Карацевым — 6:4, 6:4.

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    Российскому теннисисту все-таки не хватило энергии на этот матч. Перед этим он провел на корте в общей сложности почти восемь часов. В итоге Есихито сполна воспользовался проблемами соперника.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.60, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.34.

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    Карен выиграл три из четырех предыдущих матчей против японца. В начале этого года он обыграл Нисиоку на Открытом чемпионате Австралии, при этом не отдав ни партии.

    Учитывая столь мощный прогресс в игре россиянина всего лишь в течение одной недели, рискнем предположить, что он все-таки покинет Чжухай с чемпионским трофеем.

    Ставка — победа Хачанова + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.

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    Хачанов — Нисиока: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на теннис. Хачанов обыграет Нисиоку и возьмет титул в Чжухае?
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