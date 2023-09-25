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    Хватит ли Хачанову сил на матч с Кордой?

    Хачанов — Корда. Ставка (к. 2.31) и прогноз на турнир в Чжухае 25 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Корда
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Себастьяна Корды в полуфинале турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 12:30 мск. Хачанов — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Карен в предыдущем раунде одержал волевую победу над Маккензи Макдональдом — 4:6, 6:4, 6:4.

    И это почти подвиг в его ситуации. Россиянин отдал первый сет, проигрывал 0:2 во втором, но в итоге совершил камбэк.

    В решающей партии Хачанов на удивление хорошо сыграл на приеме, сумев реализовать два брейк-пойнта.

    Несмотря на все опасения, Карен все-таки оказался готов к напряженному матчу против непростого соперника.

    Правда, сложно сказать, успеет ли он всего лишь за сутки восстановиться к очередной игре.

    Корда

    Себастьян начал турнир с победы над французом Александром Мюллером — 6:1, 2:6, 6:3.

    Сложно сказать, почему он так слабо провел вторую партию, но в остальных сетах американец спокойно переигрывал соперника.

    В четвертьфинале Корда одержал разгромную победу над Томасом Этчеверри — 6:1, 6:2.

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    Здесь Корда добился нужного результата, в первую очередь, благодаря уверенным действиям на подаче.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.32, победу Корды букмекеры предлагают за 1.61.

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    В начале года Карен обыграл американца в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Россиянин забрал первые два сета, а в третьем при счете 3:0 в его пользу Корда снялся, после чего заявил, что не мог играть в полную силу из-за травмы.

    Вполне вероятно, что Себастьян возьмет реванш. Хачанову все-таки пока не в оптимальной форме.

    Ставка — победа Корды + тотал геймов больше 20,5 за 2.31.

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    Хачанов — Корда: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Хачанову сил на матч с Кордой?
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