Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Себастьяна Корды в полуфинале турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 12:30 мск. Хачанов — Корда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карен в предыдущем раунде одержал волевую победу над Маккензи Макдональдом — 4:6, 6:4, 6:4.

И это почти подвиг в его ситуации. Россиянин отдал первый сет, проигрывал 0:2 во втором, но в итоге совершил камбэк.

В решающей партии Хачанов на удивление хорошо сыграл на приеме, сумев реализовать два брейк-пойнта.

Несмотря на все опасения, Карен все-таки оказался готов к напряженному матчу против непростого соперника.

Правда, сложно сказать, успеет ли он всего лишь за сутки восстановиться к очередной игре.

Корда

Себастьян начал турнир с победы над французом Александром Мюллером — 6:1, 2:6, 6:3.

Сложно сказать, почему он так слабо провел вторую партию, но в остальных сетах американец спокойно переигрывал соперника.

В четвертьфинале Корда одержал разгромную победу над Томасом Этчеверри — 6:1, 6:2.

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Здесь Корда добился нужного результата, в первую очередь, благодаря уверенным действиям на подаче.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.32, победу Корды букмекеры предлагают за 1.61.

В начале года Карен обыграл американца в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Россиянин забрал первые два сета, а в третьем при счете 3:0 в его пользу Корда снялся, после чего заявил, что не мог играть в полную силу из-за травмы.

Вполне вероятно, что Себастьян возьмет реванш. Хачанову все-таки пока не в оптимальной форме.

Ставка — победа Корды + тотал геймов больше 20,5 за 2.31.