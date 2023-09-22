Японец Есихито Нисиока сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса во втором круге турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 05:00 мск. Нисиока — Харрис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нисиока

Есихито начал турнир с нервной победы над Теренсом Атманом — 0:6, 6:4, 6:2.

Японец провалил первый сет, по-видимому, решив, что у него не будет проблем в матче против 149-й ракетки мира.

Но при этом надо отметить, что Нисиока здорово провел вторую и третью партии — здесь у француза не было даже ни одного брейк-пойнта.

Но все равно есть подозрение, что Нисиока все-таки находится не в лучшей форме. После «Ролан Гаррос» он выиграл лишь два матча из восьми.

Харрис

Ллойд в первом круге одержал победу над чехом Иржи Веселы — 6:4, 6:2.

Южноафриканский теннисист задавил соперника своей подачей. В этом матче он выполнил 19 эйсов и забрал на первом мяче 93 процента очков.

На второй подаче у Харриса тоже шикарные цифры — 71 процент выигранных очков.

Для Ллойда это был первый матч после поражения от испанца Карлоса Алькараса (3:6, 1:6, 6:7) во втором кругу Открытого чемпионата США.

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Также стоит отметить, что Харрис пока ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки ATP после июньского турнира на Мальорке, на котором он дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Нисиоку в этом матче можно поставить за 2.24, победу Харриса букмекеры предлагают за 1.65.

Ллойд ранее ни разу не проигрывал японскому теннисисту. В сезоне-2021 южноафриканец остановил Есихито в Майами, а в прошлом году — на турнире в Цинциннати.

И если Харрис будет снова подавать так же мощно, как в игре с Веселы, у соперника вряд ли будут шансы размочить счет в противостоянии.

Ставка — победа Харриса с форой по геймам (-2,0) за 1.92.