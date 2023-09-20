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    Фернандес возьмет реванш у Мертенс?

    Фернандес — Мертенс. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фернандес — Мертенс
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    Лейла Фернандес
    Бельгийка Элиза Мертенс сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес во втором круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 00:00 мск. Фернандес — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гвадалахара. Женщины 20 Сентября 2023 года

    Фернандес

    Лейла легко прошла первый раунд, разгромив Эйшу Мухаммад со счетом 6:1, 6:3.

    В этом матче финалистка US Open-2021 почти идеально провела геймы на собственной подаче.

    На первом мяче канадская теннисистка выиграла 93 процента очков (26 из 28). В итоге у соперницы не было ни одного брейк-пойнта.

    На прошлой неделе Фернандес не прошла ни одного раунда в Сан-Диего, сразу же проиграв Беатрис Аддад Майя. А перед этим она уступила Екатерина Александровой в первом круге US Open.

    Пока что Лейле не удается регулярно показывать свой лучший теннис, и в этом заключается ее главная проблема.

    Мертенс

    Элиза начала турнир с победы над своей соотечественницей Яниной Викмайер — 7:6, 6:2.

    Мертенс очень помогли ошибки соперницы, которая позволила ей реализовать пять брейк-пойнтов.

    В Сан-Диего бельгийка тоже не выиграла ни одного матча, уступив в первм круге Слоун Стивенс (1:6, 3:6).

    Все прогнозы на теннис

    После «Ролан Гаррос», на котором она дошла до четвертого круга, Мертнес выиграла больше одного матча только на US Open. В Нью-Йорке 29-я ракетка мира проиграла в третьем круге будущей чемпионке Кори Гауфф.

    Прогноз и ставка

    На Фернандес в этом матче можно поставить за 1.80, победу Мертенс букмекеры предлагают за 2.01.

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    Два года назад Элиза легко обыграла Лейлу в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Канадская теннисистка в том матче взяла лишь четыре гейма.

    В предстоящем матче Мертенс ждет совершенно другой уровень сопротивления. Скорее всего, теннисистки будут выяснять отношения в течение трех напряженных сетов.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.03.

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    Фернандес — Мертенс: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на теннис. Фернандес возьмет реванш у Мертенс?
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