Фернандес
Лейла легко прошла первый раунд, разгромив Эйшу Мухаммад со счетом 6:1, 6:3.
В этом матче финалистка US Open-2021 почти идеально провела геймы на собственной подаче.
На первом мяче канадская теннисистка выиграла 93 процента очков (26 из 28). В итоге у соперницы не было ни одного брейк-пойнта.
На прошлой неделе Фернандес не прошла ни одного раунда в Сан-Диего, сразу же проиграв Беатрис Аддад Майя. А перед этим она уступила Екатерина Александровой в первом круге US Open.
Пока что Лейле не удается регулярно показывать свой лучший теннис, и в этом заключается ее главная проблема.
Мертенс
Элиза начала турнир с победы над своей соотечественницей Яниной Викмайер — 7:6, 6:2.
Мертенс очень помогли ошибки соперницы, которая позволила ей реализовать пять брейк-пойнтов.
В Сан-Диего бельгийка тоже не выиграла ни одного матча, уступив в первм круге Слоун Стивенс (1:6, 3:6).
После «Ролан Гаррос», на котором она дошла до четвертого круга, Мертнес выиграла больше одного матча только на US Open. В Нью-Йорке 29-я ракетка мира проиграла в третьем круге будущей чемпионке Кори Гауфф.
Прогноз и ставка
На Фернандес в этом матче можно поставить за 1.80, победу Мертенс букмекеры предлагают за 2.01.
Два года назад Элиза легко обыграла Лейлу в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Канадская теннисистка в том матче взяла лишь четыре гейма.
В предстоящем матче Мертенс ждет совершенно другой уровень сопротивления. Скорее всего, теннисистки будут выяснять отношения в течение трех напряженных сетов.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.03.