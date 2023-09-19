Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польской теннисистки Магдалены Фрех во втором круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 22:30 мск. Фрех — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фрех

Магдалена на удивление легко прошла первый раунд, разгромив Камилу Осорио со счетом 6:1, 6:2.

Интересно, что на прошлой неделе Фрех уступила колумбийке в первом круге турнира в Сан-Диего.

На Открытом чемпионате США польская теннисистка выиграла в первом круге у американки Эммы Наварро, после чего ее остановила Каролина Мухова.

Фрех ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки WTA после июньского турнира в Бирмингеме, на котором она дошла до четвертьфинала.

И еще один интересный момент: в этом году Фрех пока не выигрывала два матча подряд на харде.

Александрова

Екатерина на прошлой неделе слабо выступила на турнире в Сан-Диего. В первом же матча она проиграла Алене Остапенко (6:7, 7:6, 5:7).

На US Open Александрова добралась до третьего раунда. В Нью-Йорке россиянка обыграла Лейлу Фернандес и Лесю Цуренко, после чего уступила Маркете Вондроушовой.

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Лучший результат по ходу североамериканской серии она показала в Кливленде. Здесь Александрова дошла до финала, в котором проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо.

В прошлом году Екатерина не выиграла ни одного матча в Гвадалахаре.

Прогноз и ставка

На Фрех в этом матче можно поставить за 3.22, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.35.

Скорее всего, Екатерина остановит соперницу из Польши, но вряд ли ей удастся выиграть с разгромным счетом.

Ставка — победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 1.97.