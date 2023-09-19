Фрех
Магдалена на удивление легко прошла первый раунд, разгромив Камилу Осорио со счетом 6:1, 6:2.
Интересно, что на прошлой неделе Фрех уступила колумбийке в первом круге турнира в Сан-Диего.
На Открытом чемпионате США польская теннисистка выиграла в первом круге у американки Эммы Наварро, после чего ее остановила Каролина Мухова.
Фрех ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки WTA после июньского турнира в Бирмингеме, на котором она дошла до четвертьфинала.
И еще один интересный момент: в этом году Фрех пока не выигрывала два матча подряд на харде.
Александрова
Екатерина на прошлой неделе слабо выступила на турнире в Сан-Диего. В первом же матча она проиграла Алене Остапенко (6:7, 7:6, 5:7).
На US Open Александрова добралась до третьего раунда. В Нью-Йорке россиянка обыграла Лейлу Фернандес и Лесю Цуренко, после чего уступила Маркете Вондроушовой.
Лучший результат по ходу североамериканской серии она показала в Кливленде. Здесь Александрова дошла до финала, в котором проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо.
В прошлом году Екатерина не выиграла ни одного матча в Гвадалахаре.
Прогноз и ставка
На Фрех в этом матче можно поставить за 3.22, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.35.
Скорее всего, Екатерина остановит соперницу из Польши, но вряд ли ей удастся выиграть с разгромным счетом.
Ставка — победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 1.97.