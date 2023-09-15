Гречанка Мария Саккари сыграет против американки Эммы Наварро в четвертьфинале турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 05:00 мск. Саккари — Наварро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саккари

Мария на этой неделе провела пока лишь один неполный матч, в котором ее соперницей стала Мария-Камила Осорио-Серрано.

Гречанка забрала первый сет со счетом 6:3, а во втором при 2:2 колумбийская теннисистка снялась из-за травмы.

В общем, без везения здесь не обошлось, несмотря на то, что Саккари была, в общем-то, явным фаворитом в этой игре.

Теперь Мария попробует впервые после турнира в Вашингтоне, на котором она дошла до финала, выиграть два матча подряд. Девятая ракетка мира очень слабо выступила в Монреале, Цинциннати и на US Open, одержав в общей сложности лишь одну победу.

Наварро

Эмма тем временем с учетом квалификации выиграла в Сан-Диего уже четыре матча.

И что интересно, американка до сих пор не отдала ни одного сета.

Во втором раунде Наварро обыграла Александру Соснович — 7:5, 6:4. Ей удалось взять реванш у белоруски за эпичное поражение в Кливленде. В том матче 22-летняя теннисистка умудрилась проиграть, ведя в решающем сете со счетом 5:0.

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Наварро впервые в сезоне выиграла два матча подряд на харде на уровне основной сетки WTA. Ранее подобным она могла похвастаться только на грунте и траве.

Прогноз и ставка

На Саккари в этом матче можно поставить за 1.56, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.43.

Сомнения в победе гречанки не должны удивлять, учитывая ее недавние результаты. И все-таки мы склоняемся к тому, что она обыграет далеко не самую соперницу.

Ставка — победа Саккари в двух сетах за 2.33.