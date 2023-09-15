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    Саккари понадобится дополнительный сет в матче с Наварро?

    Саккари — Наварро. Ставка (к. 2.33) и прогноз на турнир в Сан-Диего 15 сентября 2023 года

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    Мария Саккари
    Гречанка Мария Саккари сыграет против американки Эммы Наварро в четвертьфинале турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 05:00 мск. Саккари — Наварро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Женщины 15 Сентября 2023 года
    Мария Саккари
  • Греция
    •  Мария Саккари 05:00 Эмма Наварро (США) Эмма Наварро (США)
  • Сан-Диего. Женщины
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    Саккари

    Мария на этой неделе провела пока лишь один неполный матч, в котором ее соперницей стала Мария-Камила Осорио-Серрано.

    Гречанка забрала первый сет со счетом 6:3, а во втором при 2:2 колумбийская теннисистка снялась из-за травмы.

    В общем, без везения здесь не обошлось, несмотря на то, что Саккари была, в общем-то, явным фаворитом в этой игре.

    Теперь Мария попробует впервые после турнира в Вашингтоне, на котором она дошла до финала, выиграть два матча подряд. Девятая ракетка мира очень слабо выступила в Монреале, Цинциннати и на US Open, одержав в общей сложности лишь одну победу.

    Наварро

    Эмма тем временем с учетом квалификации выиграла в Сан-Диего уже четыре матча.

    И что интересно, американка до сих пор не отдала ни одного сета.

    Во втором раунде Наварро обыграла Александру Соснович — 7:5, 6:4. Ей удалось взять реванш у белоруски за эпичное поражение в Кливленде. В том матче 22-летняя теннисистка умудрилась проиграть, ведя в решающем сете со счетом 5:0.

    Все прогнозы на теннис

    Наварро впервые в сезоне выиграла два матча подряд на харде на уровне основной сетки WTA. Ранее подобным она могла похвастаться только на грунте и траве.

    Прогноз и ставка

    На Саккари в этом матче можно поставить за 1.56, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.43.

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    Сомнения в победе гречанки не должны удивлять, учитывая ее недавние результаты. И все-таки мы склоняемся к тому, что она обыграет далеко не самую соперницу.

    Ставка — победа Саккари в двух сетах за 2.33.

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    Саккари — Наварро: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на теннис. Саккари понадобится дополнительный сет в матче с Наварро?
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