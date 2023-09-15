Саккари
Мария на этой неделе провела пока лишь один неполный матч, в котором ее соперницей стала Мария-Камила Осорио-Серрано.
Гречанка забрала первый сет со счетом 6:3, а во втором при 2:2 колумбийская теннисистка снялась из-за травмы.
В общем, без везения здесь не обошлось, несмотря на то, что Саккари была, в общем-то, явным фаворитом в этой игре.
Теперь Мария попробует впервые после турнира в Вашингтоне, на котором она дошла до финала, выиграть два матча подряд. Девятая ракетка мира очень слабо выступила в Монреале, Цинциннати и на US Open, одержав в общей сложности лишь одну победу.
Наварро
Эмма тем временем с учетом квалификации выиграла в Сан-Диего уже четыре матча.
И что интересно, американка до сих пор не отдала ни одного сета.
Во втором раунде Наварро обыграла Александру Соснович — 7:5, 6:4. Ей удалось взять реванш у белоруски за эпичное поражение в Кливленде. В том матче 22-летняя теннисистка умудрилась проиграть, ведя в решающем сете со счетом 5:0.
Наварро впервые в сезоне выиграла два матча подряд на харде на уровне основной сетки WTA. Ранее подобным она могла похвастаться только на грунте и траве.
Прогноз и ставка
На Саккари в этом матче можно поставить за 1.56, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.43.
Сомнения в победе гречанки не должны удивлять, учитывая ее недавние результаты. И все-таки мы склоняемся к тому, что она обыграет далеко не самую соперницу.
Ставка — победа Саккари в двух сетах за 2.33.