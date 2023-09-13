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    Соснович и Наварро устроят еще одну драму?

    Наварро — Соснович. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Сан-Диего 13 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Наварро — Соснович
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    Александра Соснович
    Белоруска Александра Соснович сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 23:00 мск. Наварро — Соснович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Женщины 13 Сентября 2023 года
    Эмма Наварро (США)
  • Сан-Диего. Женщины
    •  Эмма Наварро (США) 23:00 Александра Саснович Александра Саснович
  • Белоруссия
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    Наварро

    Эмма пробилась в основную сетку через квалификацию, одержав там две уверенные победы.

    В первом круге основной сетки американка выиграла у итальянки Ясмин Паолини со счетом 7:5, 6:0.

    Перед этим у Наварро была неприятная серия поражений. Она не смогла пройти первый круг в Цинциннати, Кливленде и на Открытом чемпионате США, несмотря на то, что во всех случаях ее считали фаворитом.

    В данном случае стоит обратить внимание вот на какой нюанс: Наварро закрепилась в топ-100 (сейчас она 61-я), в первую очередь, благодаря неплохим результатам на грунте — на этом покрытии в текущем сезоне она выиграла 33 из 43 матчей.

    Соснович

    Александра тоже попала в основную сетку по итогам квалификации. Как и у Наварро, у нее тоже не было проблем в отборочных матчах.

    И сразу после этого белорусская теннисистка преподнесла пока что главную сенсацию турнира.

    Соснович одержала победу над Белиндой Бенчич — 6:3, 3:6, 6:2. Швейцарка ужасно провела решающей сет, допустив просто катастрофическое количество ошибок.

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    В текущем сезоне Соснович выиграла больше одного матча на уровне основной сетки WTA только на турнире в Хертогенбосе.

    Прогноз и ставка

    На Наварро в этом матче можно поставить за 1.92. победу Соснович букмекеры предлагают за 1.88.

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    В конце августа Александра и Эмма устроили едва ли не главную драму сезона. Белоруска обыграла американку на турнире в Кливленде, несмотря на то, что в третьем сете уступала со счетом 0:5.

    Сложно сказать, как так вышло, но Наварро каким-то образом позволила сопернице взять семь геймов подряд.

    Скорее всего, в предстоящем матче будет настоящая битва. На исход здесь точно не надо ставить.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96.

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    Наварро — Соснович: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 13.09.2023. Прогнозы на теннис. Соснович и Наварро устроят еще одну драму?
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