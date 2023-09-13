Белоруска Александра Соснович сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 23:00 мск. Наварро — Соснович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Наварро

Эмма пробилась в основную сетку через квалификацию, одержав там две уверенные победы.

В первом круге основной сетки американка выиграла у итальянки Ясмин Паолини со счетом 7:5, 6:0.

Перед этим у Наварро была неприятная серия поражений. Она не смогла пройти первый круг в Цинциннати, Кливленде и на Открытом чемпионате США, несмотря на то, что во всех случаях ее считали фаворитом.

В данном случае стоит обратить внимание вот на какой нюанс: Наварро закрепилась в топ-100 (сейчас она 61-я), в первую очередь, благодаря неплохим результатам на грунте — на этом покрытии в текущем сезоне она выиграла 33 из 43 матчей.

Соснович

Александра тоже попала в основную сетку по итогам квалификации. Как и у Наварро, у нее тоже не было проблем в отборочных матчах.

И сразу после этого белорусская теннисистка преподнесла пока что главную сенсацию турнира.

Соснович одержала победу над Белиндой Бенчич — 6:3, 3:6, 6:2. Швейцарка ужасно провела решающей сет, допустив просто катастрофическое количество ошибок.

Все прогнозы на теннис

В текущем сезоне Соснович выиграла больше одного матча на уровне основной сетки WTA только на турнире в Хертогенбосе.

Прогноз и ставка

На Наварро в этом матче можно поставить за 1.92. победу Соснович букмекеры предлагают за 1.88.

В конце августа Александра и Эмма устроили едва ли не главную драму сезона. Белоруска обыграла американку на турнире в Кливленде, несмотря на то, что в третьем сете уступала со счетом 0:5.

Сложно сказать, как так вышло, но Наварро каким-то образом позволила сопернице взять семь геймов подряд.

Скорее всего, в предстоящем матче будет настоящая битва. На исход здесь точно не надо ставить.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96.