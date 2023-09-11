Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Алисии Паркс в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 21:30 мск. Паркс — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Паркс

Алисия не лучшим образом провела недавние турниры в Северной Америке.

Исключением стал разве что «тысячник» в Монреале, на котором Паркс прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке. Во втором раунде ее остановила Белинда Бенчич.

На турнирах в Вашингтоне и Цинциннати американка не смогла преодолеть квалификацию, а на US Open проиграла в первом круге Дарье Касаткиной.

Главным достижением 22-летней Паркс в текущем сезоне остается сенсационная победа на турнире в Лионе.

Потапова

Анастасия тоже разочаровала на американских турнирах, упустив возможность дебютировать в топ-20.

На US Open россиянка не смогла пройти даже первый круг, сразу же уступив датчанке Кларе Таусон.

В Цинциннати Потапова кое-как выиграла у швейцарки Селин Наэф, после чего потерпела поражение от Маркеты Вондроушовой.

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На турнирах в Вашингтоне и Монреале 22-летняя теннисистка тоже не выиграла ни одного матча.

Очень похоже на то, что Потапова слегка расслабилась после очень успешной первой половины сезона.

Прогноз и ставка

На Паркс в этом матче можно поставить за 2.78, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.44.

Американка не впечатляет в последнее время, но в данном случае все-таки есть смысл обойтись без ставок на фаворита. В игре россиянки тоже наблюдается спад.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.