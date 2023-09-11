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    Потапова снова проиграет?

    Паркс — Потапова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Сан-Диего 11 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Паркс — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Алисии Паркс в первом круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 21:30 мск. Паркс — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сан-Диего. Женщины 11 Сентября 2023 года
    Алисия Паркс (США)
  • Сан-Диего. Женщины
    •  Алисия Паркс (США) 21:30 Анастасия Потапова Анастасия Потапова
  • Россия
    •

    Паркс

    Алисия не лучшим образом провела недавние турниры в Северной Америке.

    Исключением стал разве что «тысячник» в Монреале, на котором Паркс прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке. Во втором раунде ее остановила Белинда Бенчич.

    На турнирах в Вашингтоне и Цинциннати американка не смогла преодолеть квалификацию, а на US Open проиграла в первом круге Дарье Касаткиной.

    Главным достижением 22-летней Паркс в текущем сезоне остается сенсационная победа на турнире в Лионе.

    Потапова

    Анастасия тоже разочаровала на американских турнирах, упустив возможность дебютировать в топ-20.

    На US Open россиянка не смогла пройти даже первый круг, сразу же уступив датчанке Кларе Таусон.

    В Цинциннати Потапова кое-как выиграла у швейцарки Селин Наэф, после чего потерпела поражение от Маркеты Вондроушовой.

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    На турнирах в Вашингтоне и Монреале 22-летняя теннисистка тоже не выиграла ни одного матча.

    Очень похоже на то, что Потапова слегка расслабилась после очень успешной первой половины сезона.

    Прогноз и ставка

    На Паркс в этом матче можно поставить за 2.78, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.44.

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    Американка не впечатляет в последнее время, но в данном случае все-таки есть смысл обойтись без ставок на фаворита. В игре россиянки тоже наблюдается спад.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Паркс — Потапова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.09.2023. Прогнозы на теннис. Потапова снова проиграет?
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