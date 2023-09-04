Серб Новак Джокович сыграет против хорвата Борны Гойо в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 02:00 мск. Гойо — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гойо

Борна проделал на этом турнире уже нереальный путь, который начался для него с квалификации.

Интересно, что в основной сетке хорват до сих пор не проиграл ни сета.

Можно было бы, конечно, сказать что-то про легкую сетку, но в случае с игроком, который еще ни разу не был в топ-100, это вряд ли уместно.

В третьем круге Гойо одержал уверенную победу над чехом Иржи Веселы — 6:4, 6:3, 6:2.

Перед этим 105-я ракетка мира обыграл боливийца Уго Дельена и американца Маккензи Макдональда.

Джокович

Да уж, Новак в очередной раз доказал, что способен выбраться практически из любой сложной ситуации.

Матч третьего круга против Ласло Дьере неожиданно для всех едва не завершился сенсационным поражением лучшего теннисиста в истории.

Джокович проигрывал соотечественнику 0-2 по сетам. Однако в итоге все увидели эффектный камбэк — 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

Что это было? По всей видимости, недооценка соперника со стороны Ноле, который перед этим чересчур легко выиграл у Александра Мюллера и Бернабе Сапаты-Миральеса.

Все прогнозы на US Open

Кто-то скажет, что в игре Джоковича есть проблемы, но акцент здесь надо делать на другом — теперь Новак будет в сто раз собраннее и сконцентрированнее, и для его конкурентов это, мягко говоря, не очень хорошо.

Прогноз и ставка

Букмекеры, как обычно, уверены, что Джокович спокойно выйдет в следующий раунд. Победу Гойо предлагают за 17.50.

Да, теперь Новак, скорее всего, сразу возьмется за дело. Одной драмы вполне достаточно.

И в этом плане хорватскому теннисисту не позавидуешь, хотя он и так понимает, что для него это будет бесплатный мастер-класс.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-9,0) за 1.97.