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    У Карацева тоже будут проблемы в игре против Карбальеса-Баэны?

    Карацев — Карбальес-Баэна. Ставка (к. 2.65) и прогноз на Открытый чемпионат США 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Карбальес-Баэна
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройде 30 августа, начало — в 18:00 мск. Карацев — Карбальес-Баэна: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Вот вам и Аслан, взял и спокойно вышел во втором раунд американского мэйджора.

    В первом матче россиянин красиво разобрался с перспективным чехом Иржи Легечкой — 6:3, 6:3, 6:3.

    Карацев здорово действовал на подаче. На первом мяче он и вовсе отдал сопернику всего лишь четыре очка.

    В этом весь Аслан — никогда не угадаешь, когда он внезапно начнет играть на уровне как минимум топ-20. Матч против Легечки как раз такой случай. Что будет дальше — на этот вопрос не ответит даже сам Карацев.

    Карбальес-Баэна

    А Роберто тем временем преподнем одну из главных сенсаций первого круга, выиграв у Хольгера Руне.

    Испанец одержал волевую победу над четвертой ракеткой мира — 3:6, 6:4, 3:6, 2:6.

    Карбальес-Баэна провел шикарный матч, впервые в карьере обыграл соперника из топ-10, однако здесь нельзя не отметить одну важную деталь.

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    Руне, потерпевший четвертое поражение подряд, похоже, не мог играть в полную силу из-за травмы. Только в этом матче он дважды брал медицинский перерыв из-за проблем с подколенным сухожилием. Так что, да, испанскому теннисисту отчасти повезло.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 3.52.

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    Аслан сейчас явно не в том положении, чтобы недооценивать Карбальеса-Баэну, который только что тормознул одного из самых талантливых игроков нового поколения.

    Ставка — победа Карацева в трех сетах за 2.65. Да, смело, но мощная атакующая игра россиянина действительно может загнать в угол испанского грунтовика.

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    Карацев — Карбальес-Баэна: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на теннис. У Карацева тоже будут проблемы в игре против Карбальеса-Баэны?
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