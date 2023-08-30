Россиянин Аслан Карацев сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройде 30 августа, начало — в 18:00 мск. Карацев — Карбальес-Баэна: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Вот вам и Аслан, взял и спокойно вышел во втором раунд американского мэйджора.

В первом матче россиянин красиво разобрался с перспективным чехом Иржи Легечкой — 6:3, 6:3, 6:3.

Карацев здорово действовал на подаче. На первом мяче он и вовсе отдал сопернику всего лишь четыре очка.

В этом весь Аслан — никогда не угадаешь, когда он внезапно начнет играть на уровне как минимум топ-20. Матч против Легечки как раз такой случай. Что будет дальше — на этот вопрос не ответит даже сам Карацев.

Карбальес-Баэна

А Роберто тем временем преподнем одну из главных сенсаций первого круга, выиграв у Хольгера Руне.

Испанец одержал волевую победу над четвертой ракеткой мира — 3:6, 6:4, 3:6, 2:6.

Карбальес-Баэна провел шикарный матч, впервые в карьере обыграл соперника из топ-10, однако здесь нельзя не отметить одну важную деталь.

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Руне, потерпевший четвертое поражение подряд, похоже, не мог играть в полную силу из-за травмы. Только в этом матче он дважды брал медицинский перерыв из-за проблем с подколенным сухожилием. Так что, да, испанскому теннисисту отчасти повезло.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 3.52.

Аслан сейчас явно не в том положении, чтобы недооценивать Карбальеса-Баэну, который только что тормознул одного из самых талантливых игроков нового поколения.

Ставка — победа Карацева в трех сетах за 2.65. Да, смело, но мощная атакующая игра россиянина действительно может загнать в угол испанского грунтовика.