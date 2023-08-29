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    Шевченко шокирует Норри?

    Шевченко — Норри. Ставка (к. 4.30) и прогноз на Открытый чемпионат США 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Норри
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 19:30 мск. Шевченко — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2023 года
    Александр Шевченко (Россия)
  • Умаг. Мужчины
    •  Александр Шевченко (Россия) 19:30 Кэмерон Норри Кэмерон Норри
  • Великобритания
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    Шевченко

    Александр по итогам первой половины сезона закрепился в топ-100, благодаря чему попал сразу в основную сетку US Open.

    И, похоже, от россиянина можно ожидать сюрприза. В начале августа он четко показал, что его точно нельзя недооценивать.

    На турнире в Вашингтоне Шевченко обыграл американцев Максима Кресси и Себастьяна Корду.

    На «Мастерсе» в Цинциннати 22-летний теннисист прошел сложную квалификацию, сумев победить двух опытных соперников — Мартона Фучовича и Диего Шварцмана.

    Неудачи, конечно же, тоже были, но все идет к тому, что уже в ближайшем будущем Шевченко дебютирует в топ-50.

    Норри

    Кэмеронм тем временем отправился на главный турнир второй половины сезона после серии поражений.

    Британец провалил сразу три турнира — в мексиканском Лос-Кабосе и «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати.

    Норри проиграл Александру Ковачевичу, Алексу Де Минауру и Гаэлю Монфису. Как говорится, что-то явно пошло не так.

    Все прогнозы на US Open

    Также стоит отметить, неудачное выступление 16-й ракетки мира на Уимблдоне. Уже во втором раунде Норри проиграл Кристоферу Юбэнксу.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 4.30, победу Норри букмекеры предлагают за 1.22.

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    С одной стороны, глупо отрицать, что здесь есть явный фаворит, но при этом есть ощущение, что россиянин может шокировать соперника, в игре которого явно что-то сломалось.

    Как ни странно, но это тот случай, когда есть смысл рискнуть. Ставка — победа Шевченко за 4.30.

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    Шевченко — Норри: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Шевченко шокирует Норри?
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