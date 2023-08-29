Россиянин Александр Шевченко сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 19:30 мск. Шевченко — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шевченко

Александр по итогам первой половины сезона закрепился в топ-100, благодаря чему попал сразу в основную сетку US Open.

И, похоже, от россиянина можно ожидать сюрприза. В начале августа он четко показал, что его точно нельзя недооценивать.

На турнире в Вашингтоне Шевченко обыграл американцев Максима Кресси и Себастьяна Корду.

На «Мастерсе» в Цинциннати 22-летний теннисист прошел сложную квалификацию, сумев победить двух опытных соперников — Мартона Фучовича и Диего Шварцмана.

Неудачи, конечно же, тоже были, но все идет к тому, что уже в ближайшем будущем Шевченко дебютирует в топ-50.

Норри

Кэмеронм тем временем отправился на главный турнир второй половины сезона после серии поражений.

Британец провалил сразу три турнира — в мексиканском Лос-Кабосе и «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати.

Норри проиграл Александру Ковачевичу, Алексу Де Минауру и Гаэлю Монфису. Как говорится, что-то явно пошло не так.

Все прогнозы на US Open

Также стоит отметить, неудачное выступление 16-й ракетки мира на Уимблдоне. Уже во втором раунде Норри проиграл Кристоферу Юбэнксу.

Прогноз и ставка

На Шевченко в этом матче можно поставить за 4.30, победу Норри букмекеры предлагают за 1.22.

С одной стороны, глупо отрицать, что здесь есть явный фаворит, но при этом есть ощущение, что россиянин может шокировать соперника, в игре которого явно что-то сломалось.

Как ни странно, но это тот случай, когда есть смысл рискнуть. Ставка — победа Шевченко за 4.30.