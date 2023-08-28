Россиянин Аслан Карацев сыграет против чеха Иржи Легечки в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 28 августа, начало — в 21:30 мск. Карацев — Легечка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

У Аслана, похоже, началась новая полоса неудач. Сложно сказать, в чем причина, но очевидно, что ему снова тяжело демонстрировать свой лучший теннис.

После Уимблдона Карацев провел лишь один классный матч. Это была встреча с Фрэнсисом Тиафо в Вашингтоне, американец выиграл на двух тай-брейках, но даже с учетом результата россиянин действительно заслуживал положительных отзывов.

На «Мастерсе» в Торонто Аслан проиграл в первом круге Маккензи Макдональду, а в Цинциннати уступил швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру на старте квалификации.

В этом году Карацев смог пройти первый круг на харде только на двух турнирах — в Пуне (Индия) и Вашингтоне.

Легечка

Иржи тем временем находится в отличной форме. На неделе перед американским мэйджором он добрался до финала в Уинстон-Сейлеме.

В решающем матче чех проиграл Себастьяну Баэсу, но зато перед этим ему удалось осановить двух крепких соперников — Доминика Кепфера и Макса Перселла.

Правда, у Легечки были и неудачи в этом месяце. На «Мастерсе» в Торонто 21-летний теннисист после победы над Брэндоном Накашимой проиграл Касперу Рууду.

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А в Цинциннати Иржи уступил в первом круге американцу Тейлору Фрицу. Так себе результаты, но и соперники были чересчур сложные.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 2.72, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.46.

Будет, как обычно, весело, но поклонники Аслана вряд ли останутся довольны результатом. После невероятных успехов в сезоне-2021 россиянин очень редко показывает свой лучший теннис.

Ставка — победа Легечки с форой по сетам (-1,5) за 1.97.