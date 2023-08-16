Американец Томми Пол сыграет против француза Юго Эмбера во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 18:00 мск. Эмбер — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эмбер

У Юго в первом раунде был непростой матч против Артура Фиса — 6:4, 3:6, 6:2.

До третьего сета была абсолютна равная игра, но в итоге Эмбера благодаря своему опыту все-таки дожал молодого соотечественника.

В решающей партии Эмбер отдал Фису лишь четыре очка. Соперник, по всей видимости, столкнулся еще и с усталостью.

Юго прошел хотя бы один раунд на пятом турнире подряд. На недавнем «Мастерсе» в Торонто он обыграл чилийца Николаса Харри, после чего уступил Тейлору Фрицу. При этом в Атланте Эмбер добрался до полуфинала, а в Вашингтоне — до четвертьфинала.

Пол

Томми тем временем начал турнир с победы над Миомиром Кецмановичем.

Как и ожидалось, американцу хватило двух сетов. Правда, обе партии получились очень напряженными — 7:5, 7:6.

Пола выручила надежная игра на собственной подаче. Серб так и не взял на приеме ни одного гейма.

Все прогнозы на теннис

На прошлой неделе Томми дошел до полуфинала в Торонто. В 1/4 финала 13-я ракетка мира выиграл у Карлоса Алькараса (6:3, 4:6, 6:3).

Прогноз и ставка

На Эмбера в этом матче можно поставить за 2.34, победу Пола букмекеры предлагают за 1.60.

Скорее всего, американец и француз устроят серьезную битву, в которой найдется место и тай-брейку, и решающему сету.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.