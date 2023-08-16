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    Сможет ли Фриц разгромить Сонего?

    Сонего — Фриц. Ставка (к. 1.82) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сонего — Фриц
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 19:30 мск. Сонего — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 16 Августа 2023 года

    Сонего

    Лоренцо в первом раунде одержал победу над Александром Шевченко — 6:3, 3:6, 6:3.

    Российский теннисист очень слабо провел решающий сет, взяв лишь половину очков на собственной подаче, в том числе на первом мяче.

    На прошлой неделе итальянец не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Торонто. Сонего проиграл британцу Энди Маррею со счетом 6:7, 0:6.

    Лучшим результатом Сонего на харде в текущем сезоне пока что остается выход в четвертый круг на «Мастерсе» в Майами.

    Фриц

    Тейлор начал турнир с победы над Иржи Легечкой — 7:6, 6:2. Ключевым здесь стал тай-брейк первого сета: чех допустил двойную ошибку при счете 14:15.

    Также стоит отметить, что в первом сете американец не взял свою подачу при счете 3:3, но сразу же сделал обратный брейк.

    И после этого соперник, похоже, просто перестал верить в собственный успех. Вторая партия прошла почти без борьбы.

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    На «Мастерсе» в Торонто Фриц не смог пройти третий круг, проиграв австралийцу Алексу Де Минору. Тейлор эпично отдал первый сет, в котором вел 5:1.

    Прогноз и ставка

    На Сонего в этом матче можно поставить за 4.45, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.21.

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    Тейлор выиграл четыре из шести матчей против Лоренцо. Правда, последний раз они встречались почти два года назад.

    С тех пор итальянец остался на том же уровне, тогда как американец уже игрок первой десятки.

    Скорее всего, Фрицу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Фрица + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

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    Сонего — Фриц: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фриц разгромить Сонего?
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