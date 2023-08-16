Американец Тейлор Фриц сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 19:30 мск. Сонего — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сонего

Лоренцо в первом раунде одержал победу над Александром Шевченко — 6:3, 3:6, 6:3.

Российский теннисист очень слабо провел решающий сет, взяв лишь половину очков на собственной подаче, в том числе на первом мяче.

На прошлой неделе итальянец не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Торонто. Сонего проиграл британцу Энди Маррею со счетом 6:7, 0:6.

Лучшим результатом Сонего на харде в текущем сезоне пока что остается выход в четвертый круг на «Мастерсе» в Майами.

Фриц

Тейлор начал турнир с победы над Иржи Легечкой — 7:6, 6:2. Ключевым здесь стал тай-брейк первого сета: чех допустил двойную ошибку при счете 14:15.

Также стоит отметить, что в первом сете американец не взял свою подачу при счете 3:3, но сразу же сделал обратный брейк.

И после этого соперник, похоже, просто перестал верить в собственный успех. Вторая партия прошла почти без борьбы.

Все прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Торонто Фриц не смог пройти третий круг, проиграв австралийцу Алексу Де Минору. Тейлор эпично отдал первый сет, в котором вел 5:1.

Прогноз и ставка

На Сонего в этом матче можно поставить за 4.45, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.21.

Тейлор выиграл четыре из шести матчей против Лоренцо. Правда, последний раз они встречались почти два года назад.

С тех пор итальянец остался на том же уровне, тогда как американец уже игрок первой десятки.

Скорее всего, Фрицу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Фрица + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.