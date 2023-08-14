Россиянка Екатерина Александрова и румынка Сорана Кырстя встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 17:00 мск. Александрова — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Екатерина Александрова

Александровой пока что далеко до Самсоновой, что касается раскрепощённости и уровня мастерства, но определённый прогресс по нынешнему сезону она продемонстрировала.

Екатерина показывает отличную игру в теннис, когда с первого розыгрыша в матче у неё получается демонстрировать тот теннис, который от неё ожидают.

Последние матче россиянка провела на «Уимблдоне», когда проиграла в четвертом круге белоруске Соболенко.

Все прогнозы на теннис

С того момента прошло достаточное количество времени, поэтому говорить о гладком прохождении россиянки во второй круг не приходится. Тем более уровень соперницы обязывает отнестись к ней с полной серьёзностью.

Сорана Кырстя

Кырстя демонстрирует весьма неплохую игру последний месяц, однако её уровня все равно пока что не хватает, чтобы бороться за решающие стадии престижных турниров.

У Сораны случаются провалы именно в завершающей стадии розыгрышей, хотя с активностью и развитием атак проблем минимум.

Последнее соревнование в Монреале дало какой-то повод к оптимизму, но все равно Соране ещё максимально далеко до оптимальной её формы, когда она брала титул в испанском Реусе.

Матч против Александровой отлично продемонстрирует реальную силу румынки на нынешний момент времени, поскольку россиянка играет куда более убедительно в конце лета, нежели румынка.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Александровой — 1.65, победа Кырсти — 2.24.

Прогноз: Александрова даже после длительного простоя сможет обыграть нестабильную румынку.

Ставка: П1 за 1.65.

Альтернативный прогноз: Игра будет длительной с множеством упорных геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.14.