Давидович-Фокина
Алехандро стал едва ли не главной звездой недели, шокировав всех и своей игрой, и результатами.
Испанец до сих пор отдал лишь один сет. Пока что самым напряженным для него получился матч против Каспера Рууда.
Давидович-Фокина дожал норвежца только на решающем тай-брейке — 7:6, 4:6, 7:6.
А в четвертьфинале 37-я ракетка мира снес с корта американца Маккензи Макдональда — 6:4, 6:2.
Де Минор
Алекс тем временем тоже преподнес уже не одну сенсацию на текущем турнире, который получается чересчур событийным.
В четвертьфинале австралиец красиво наказал Даниила Медведева — 7:6, 7:5. Примечательно, что он обыграл россиянина во втором матче подряд.
На этот раз Де Минор воспользовался просто ужасной игрой бывшей первой ракетки мира. Медведев плохо играл с форхэнда, неудачно выходил к сетке — и этого было вполне достаточно, чтобы тормознуть одного из главных фаворитов турнира.
Перед этим, как известно, Де Минор одержал классную победу над американцем Тейлором Фрицем (7:6, 4:6, 6:1).
Алекс выиграл восемь из девяти последних матчей. На прошлой неделе он добрался ло финала в мексиканском Лос-Кабосе.
Прогноз и ставка
На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.07, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.76.
Алехандро в прошлом году обыграл Алекса на травяном турнире в Лондоне, а еще сезоном ранее — на «Мастерсе» в Монте-Карло.
Однако сейчас логично проигнорировать ставки на исход. В этом плане матч абсолютно лотерейный.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.33.