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    Сможет ли Де Минор остановить Давидовича-Фокину?

    Давидович-Фокина — Де Минор. Ставка (к. 2.33) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 12 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Де Минор
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против австралийца Алекса Де Минора в полуфинале «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 12 августа, начало — в 21:30 мск. Давидович-Фокина — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Давидович-Фокина

    Алехандро стал едва ли не главной звездой недели, шокировав всех и своей игрой, и результатами.

    Испанец до сих пор отдал лишь один сет. Пока что самым напряженным для него получился матч против Каспера Рууда.

    Давидович-Фокина дожал норвежца только на решающем тай-брейке — 7:6, 4:6, 7:6.

    А в четвертьфинале 37-я ракетка мира снес с корта американца Маккензи Макдональда — 6:4, 6:2.

    Де Минор

    Алекс тем временем тоже преподнес уже не одну сенсацию на текущем турнире, который получается чересчур событийным.

    В четвертьфинале австралиец красиво наказал Даниила Медведева — 7:6, 7:5. Примечательно, что он обыграл россиянина во втором матче подряд.

    На этот раз Де Минор воспользовался просто ужасной игрой бывшей первой ракетки мира. Медведев плохо играл с форхэнда, неудачно выходил к сетке — и этого было вполне достаточно, чтобы тормознуть одного из главных фаворитов турнира.

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    Перед этим, как известно, Де Минор одержал классную победу над американцем Тейлором Фрицем (7:6, 4:6, 6:1).

    Алекс выиграл восемь из девяти последних матчей. На прошлой неделе он добрался ло финала в мексиканском Лос-Кабосе.

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.07, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.76.

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    Алехандро в прошлом году обыграл Алекса на травяном турнире в Лондоне, а еще сезоном ранее — на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Однако сейчас логично проигнорировать ставки на исход. В этом плане матч абсолютно лотерейный.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

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    Давидович-Фокина — Де Минор: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Де Минор остановить Давидовича-Фокину?
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