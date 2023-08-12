Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против австралийца Алекса Де Минора в полуфинале «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 12 августа, начало — в 21:30 мск. Давидович-Фокина — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро стал едва ли не главной звездой недели, шокировав всех и своей игрой, и результатами.

Испанец до сих пор отдал лишь один сет. Пока что самым напряженным для него получился матч против Каспера Рууда.

Давидович-Фокина дожал норвежца только на решающем тай-брейке — 7:6, 4:6, 7:6.

А в четвертьфинале 37-я ракетка мира снес с корта американца Маккензи Макдональда — 6:4, 6:2.

Де Минор

Алекс тем временем тоже преподнес уже не одну сенсацию на текущем турнире, который получается чересчур событийным.

В четвертьфинале австралиец красиво наказал Даниила Медведева — 7:6, 7:5. Примечательно, что он обыграл россиянина во втором матче подряд.

На этот раз Де Минор воспользовался просто ужасной игрой бывшей первой ракетки мира. Медведев плохо играл с форхэнда, неудачно выходил к сетке — и этого было вполне достаточно, чтобы тормознуть одного из главных фаворитов турнира.

Все прогнозы на теннис

Перед этим, как известно, Де Минор одержал классную победу над американцем Тейлором Фрицем (7:6, 4:6, 6:1).

Алекс выиграл восемь из девяти последних матчей. На прошлой неделе он добрался ло финала в мексиканском Лос-Кабосе.

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.07, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.76.

Алехандро в прошлом году обыграл Алекса на травяном турнире в Лондоне, а еще сезоном ранее — на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Однако сейчас логично проигнорировать ставки на исход. В этом плане матч абсолютно лотерейный.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.33.