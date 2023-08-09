Немец Александр Зверев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:00 мск. Зверев — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Бывшая вторая ракетка мира начал турнир с победы над Таллоном Грикспором, который на прошлой неделе дошел до финала в Вашингтоне.

Матч получился непростым, но немец все равно уложился в два сета — 6:4, 7:6.

Саша здорово действовал в геймах на собственной подаче. У нидерландца был лишь один брейк-пойнт.

Теперь победная серия Зверева сотавляет шесть матчей. В конце июля он стал победителем турнира в Гамбурге, взяв первый титул после травмы. Теперь уже нет никаких сомнений в том, что немец наконец-то вернул свою лучшую форму.

Давидович-Фокина

Алехандро, вопреки ожиданиям, очень легко преодолел стартовый раунд, выиграв у Джеффри Джона Вольфа.

У американца совсем не пошла игра, испанец отдал сопернику лишь два гейма — 6:0, 6:2.

И если что, это был первый за четыре месяца матч Давидовича-Фокины на харде. В начале года его лучшими результатами на этом покрытии были четвертьфиналы в Аделаиде, Дохе и Индиан-Уэллсе.

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Но при этом Алехандро по-прежнему остается очень непредсказуемым игроком. Рядом с классными победами у него немало и откровенно провальных матчей.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.27, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 3.78.

У Зверева раньше никогда не было проблем в матчах с испанцем. Правда, последний раз они встречались два года назад на «Ролан Гаррос».

Вряд ли дойдет до разгрома, но и сейчас все указывает на то, что немец продлит серию побед над Давидовичем-Фокиной.

Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.