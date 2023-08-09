Даниэль
Таро пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он обыграл француза Корентена Мутэ (7:6, 6:2).
А в первом раунде японский теннисист остановил еще одного представителя Франции — Адриана Маннарино. И в этом случае ему тоже хватило двух сетов — 7:6, 6:4.
На прошлой неделе Даниэль не выиграл ни одного матча в Вашингтоне, сразу же уступив австралийцу Танаси Коккинакису.
В этом году Таро свои лучшие результаты показывал именно на харде. Весной он дошел до четвертьфинала в Акапулько и до третьего раунда на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.
Раонич
Милош стал одним из героев первого круга. Вопреки прогнозов, канадец одержал победу над Фрэнсисом Тиафо.
И это был настоящий триллер — 6:7, 7:6, 6:3. Бывшая третья ракетка мира обыграл соперника из топ-10 впервые с 2020 года.
Раонича, как обычно, выручила первая подача: в матче с Тиафо он «настрелял» 37 эйсов. Для соперника это был настоящий кошмар.
Милош проводит всего лишь третий турнир после возвращения в тур. Ранее он выиграл по одному матчу в Хертогенбосе и на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
На Даниэля в этом матче можно поставить за 2.34, победу Раонича букмекеры предлагают за 1.60.
Милош, скорее всего, снова будут кошмарить соперника своей подачей, но на приеме у него будут проблемы.
То есть все указывает на то, что будет как минимум два затяжных сета.
Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.99.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.82.