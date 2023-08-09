Канадец Милош Раонич сыграет против японца Таро Даниэля во втором круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 9 августа, начало — в 19:30 мск. Даниэль — Раонич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Даниэль

Таро пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он обыграл француза Корентена Мутэ (7:6, 6:2).

А в первом раунде японский теннисист остановил еще одного представителя Франции — Адриана Маннарино. И в этом случае ему тоже хватило двух сетов — 7:6, 6:4.

На прошлой неделе Даниэль не выиграл ни одного матча в Вашингтоне, сразу же уступив австралийцу Танаси Коккинакису.

В этом году Таро свои лучшие результаты показывал именно на харде. Весной он дошел до четвертьфинала в Акапулько и до третьего раунда на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Раонич

Милош стал одним из героев первого круга. Вопреки прогнозов, канадец одержал победу над Фрэнсисом Тиафо.

И это был настоящий триллер — 6:7, 7:6, 6:3. Бывшая третья ракетка мира обыграл соперника из топ-10 впервые с 2020 года.

Раонича, как обычно, выручила первая подача: в матче с Тиафо он «настрелял» 37 эйсов. Для соперника это был настоящий кошмар.

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Милош проводит всего лишь третий турнир после возвращения в тур. Ранее он выиграл по одному матчу в Хертогенбосе и на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

На Даниэля в этом матче можно поставить за 2.34, победу Раонича букмекеры предлагают за 1.60.

Милош, скорее всего, снова будут кошмарить соперника своей подачей, но на приеме у него будут проблемы.

То есть все указывает на то, что будет как минимум два затяжных сета.

Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.82.