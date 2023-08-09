ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола«Ман Сити» и все остальные. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Исраэль Адесанья5 бойцов UFC, способных отобрать пояс у Исраэля Адесаньи Мохамед СалахТрансферный дайджест. 1 — 7 августа
  • 07:00
    • Российский клуб предложил 35 млн евро за полузащитника сборной Италии
  • 22:44
    • «Спартак» вырвал победу в матче с «Пари НН», команды забили 9 мячей
  • 08:36
    • С «Челси» могут снять очки в новом сезоне АПЛ
    Все новости спорта

    Раонич снова задавит соперника подачей?

    Даниэль — Раонич. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 9 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Милош Раонич Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Даниэль — Раонич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Милош Раонич
    Канадец Милош Раонич сыграет против японца Таро Даниэля во втором круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 9 августа, начало — в 19:30 мск. Даниэль — Раонич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Даниэль

    Таро пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он обыграл француза Корентена Мутэ (7:6, 6:2).

    А в первом раунде японский теннисист остановил еще одного представителя Франции — Адриана Маннарино. И в этом случае ему тоже хватило двух сетов — 7:6, 6:4.

    На прошлой неделе Даниэль не выиграл ни одного матча в Вашингтоне, сразу же уступив австралийцу Танаси Коккинакису.

    В этом году Таро свои лучшие результаты показывал именно на харде. Весной он дошел до четвертьфинала в Акапулько и до третьего раунда на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

    Раонич

    Милош стал одним из героев первого круга. Вопреки прогнозов, канадец одержал победу над Фрэнсисом Тиафо.

    И это был настоящий триллер — 6:7, 7:6, 6:3. Бывшая третья ракетка мира обыграл соперника из топ-10 впервые с 2020 года.

    Раонича, как обычно, выручила первая подача: в матче с Тиафо он «настрелял» 37 эйсов. Для соперника это был настоящий кошмар.

    Все прогнозы на теннис

    Милош проводит всего лишь третий турнир после возвращения в тур. Ранее он выиграл по одному матчу в Хертогенбосе и на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    На Даниэля в этом матче можно поставить за 2.34, победу Раонича букмекеры предлагают за 1.60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Милош, скорее всего, снова будут кошмарить соперника своей подачей, но на приеме у него будут проблемы.

    То есть все указывает на то, что будет как минимум два затяжных сета.

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Оренбург — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Паркс — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Паолини — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бултер — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Рублев — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Шорта — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Милан — Тренто
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кецманович — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арнальди — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Даниэль — Раонич: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на теннис. Раонич снова задавит соперника подачей?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры