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    Руусувуори продлит серию побед над Нисиокой?

    Руусувуори — Нисиока. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Вашингтоне 1 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Руусувуори — Нисиока
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    Эмиль Руусувуори
    Финн Эмиль Руусувуори сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 1 августа, начало — в 22:00 мск. Руусувуори — Нисиока: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руусувуори

    Эмиль в первом раунде одержал победу над французом Констаном Лестьенном — 6:4, 6:4.

    Успех в этом матче финну обеспечила уверенная игра на собственной подаче. Соперник так и не взял на приеме хотя бы один гейм.

    В середине июля Руусувуори неудачно выступил шведском Бостаде, проиграв уже в первом круге итальянцу Маттео Арнальди.

    Травяной сезон 55-я ракетка мира начал с выхода в полуфинал в Хертогенбосе, после чего был провал сразу на трех турнирах — в Лондоне, Истбурне и Уимблдоне.

    Но сейчас лучше обратить внимание на то, что весной Руусувуори выиграл два матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и дошел до четвертьфинала в Майами. Кроме того, в прошлом году во втором раунде турнира в Вашингтоне Эмиль выиграл у поляка Хуберта Хуркача.

    Нисиока

    Для Есихито турнир в столице США имеет большое значение — на этой неделе ему предстоит защищать очки, заработанные в прошлом году за выход в финал.

    И есть подозрение, что у японца будут проблемы. На прошлой неделе он не выиграл ни одного матча в Атланте, сразу же уступив австралийцу Александару Вукичу.

    На Уимблдоне Нисиока проиграл в первом круге колумбийцу Даниэлю Галану.

    Все прогнозы на теннис

    В начале года представитель Страны восходящего солнца дошел до полуфинала в Аделаиде и выиграл на три матча на Australian Open, но сейчас он явно не в такой хорошей форме, как тогда.

    Прогноз и ставка

    На Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.60, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.34.

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    Финн дважды обыграл японского теннисиста в прошлом сезоне — сначала на турнире в Мюнхене, а потом на Уимблдоне. Более того, на данный момент счет в противостоянии 3-0 в пользу Эмиля. И судя по недавним матчам японца, он продлит эту серию.

    Ставка — победа Руусувуори + тотал геймов больше 19,5 за 2.25.

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    Руусувуори — Нисиока: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на теннис. Руусувуори продлит серию побед над Нисиокой?
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