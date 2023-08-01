Финн Эмиль Руусувуори сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 1 августа, начало — в 22:00 мск. Руусувуори — Нисиока: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руусувуори

Эмиль в первом раунде одержал победу над французом Констаном Лестьенном — 6:4, 6:4.

Успех в этом матче финну обеспечила уверенная игра на собственной подаче. Соперник так и не взял на приеме хотя бы один гейм.

В середине июля Руусувуори неудачно выступил шведском Бостаде, проиграв уже в первом круге итальянцу Маттео Арнальди.

Травяной сезон 55-я ракетка мира начал с выхода в полуфинал в Хертогенбосе, после чего был провал сразу на трех турнирах — в Лондоне, Истбурне и Уимблдоне.

Но сейчас лучше обратить внимание на то, что весной Руусувуори выиграл два матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и дошел до четвертьфинала в Майами. Кроме того, в прошлом году во втором раунде турнира в Вашингтоне Эмиль выиграл у поляка Хуберта Хуркача.

Нисиока

Для Есихито турнир в столице США имеет большое значение — на этой неделе ему предстоит защищать очки, заработанные в прошлом году за выход в финал.

И есть подозрение, что у японца будут проблемы. На прошлой неделе он не выиграл ни одного матча в Атланте, сразу же уступив австралийцу Александару Вукичу.

На Уимблдоне Нисиока проиграл в первом круге колумбийцу Даниэлю Галану.

Все прогнозы на теннис

В начале года представитель Страны восходящего солнца дошел до полуфинала в Аделаиде и выиграл на три матча на Australian Open, но сейчас он явно не в такой хорошей форме, как тогда.

Прогноз и ставка

На Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.60, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.34.

Финн дважды обыграл японского теннисиста в прошлом сезоне — сначала на турнире в Мюнхене, а потом на Уимблдоне. Более того, на данный момент счет в противостоянии 3-0 в пользу Эмиля. И судя по недавним матчам японца, он продлит эту серию.

Ставка — победа Руусувуори + тотал геймов больше 19,5 за 2.25.