Руусувуори
Эмиль в первом раунде одержал победу над французом Констаном Лестьенном — 6:4, 6:4.
Успех в этом матче финну обеспечила уверенная игра на собственной подаче. Соперник так и не взял на приеме хотя бы один гейм.
В середине июля Руусувуори неудачно выступил шведском Бостаде, проиграв уже в первом круге итальянцу Маттео Арнальди.
Травяной сезон 55-я ракетка мира начал с выхода в полуфинал в Хертогенбосе, после чего был провал сразу на трех турнирах — в Лондоне, Истбурне и Уимблдоне.
Но сейчас лучше обратить внимание на то, что весной Руусувуори выиграл два матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и дошел до четвертьфинала в Майами. Кроме того, в прошлом году во втором раунде турнира в Вашингтоне Эмиль выиграл у поляка Хуберта Хуркача.
Нисиока
Для Есихито турнир в столице США имеет большое значение — на этой неделе ему предстоит защищать очки, заработанные в прошлом году за выход в финал.
И есть подозрение, что у японца будут проблемы. На прошлой неделе он не выиграл ни одного матча в Атланте, сразу же уступив австралийцу Александару Вукичу.
На Уимблдоне Нисиока проиграл в первом круге колумбийцу Даниэлю Галану.
В начале года представитель Страны восходящего солнца дошел до полуфинала в Аделаиде и выиграл на три матча на Australian Open, но сейчас он явно не в такой хорошей форме, как тогда.
Прогноз и ставка
На Руусувуори в этом матче можно поставить за 1.60, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.34.
Финн дважды обыграл японского теннисиста в прошлом сезоне — сначала на турнире в Мюнхене, а потом на Уимблдоне. Более того, на данный момент счет в противостоянии 3-0 в пользу Эмиля. И судя по недавним матчам японца, он продлит эту серию.
Ставка — победа Руусувуори + тотал геймов больше 19,5 за 2.25.