Кресси
Максиму наконец-то удалось провести хороший матч, который наверняка поправит его психологическое состояние.
Кресси начал турнир с уверенной победы над Алексом Микельсеном, которому проиграл на прошлой неделе в Ньюпорте.
Юный американец, по всей видимости, не успел прийти в себя после недавнего успеха. Максиму хватило двух сетов — 6:3, 6:3.
На этот раз Кресси блестяще действовал на своей подаче. Например, на первом мяче ему удалось взять 93 процента очков.
Но также стоит не забывать, что на 13-ти предыдущих турнирах Кресси выиграл лишь один матч.
Вольф
Джей-Джей тоже легко прошел первый круг, разгромив 281-ю ракетку мира Джейсона Джанга — 6:2, 6:1.
В начале месяца американец выиграл один матч на Уимблдоне, а перед этим ему удалось дойти до четвертьфинала в Истбурне.
На харде одним из главных успехов Вольфа в этом сезоне стал выход в четвертый круг Australian Open. Кроме того, вскоре после этого он дошел до полуфинала в Далласе.
А на остальных турнирах на твердом покрытии 24-летний теннисист ни разу не выигрывал больше одного матча.
Прогноз и ставка
На Кресси в этом матче можно поставить за 2.36, победу Вольфа букмекеры предлагают за 1.59.
В прошлом году Джей-Джей уверенно разобрался с Максимом во Флоренции — 6:3, 6:4.
Скорее всего, в предстоящей встрече Кресси снова проиграет соотечественнику. В последнее время его игровой стиль стал все чаще давать сбой.
Ставка — победа Вольфа + тотал геймов больше 20,5 за 2.14.