ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург» — ЦСКАКакая боль. Армейская молодежь не пощадила «Оренбург», игравший вдевятером Килиан Мбаппе Саудовские каникулы. «Реал» не может позволить Мбаппе перейти в «Аль-Хиляль» Дастин ПорьеКультовый бой Порье и Гейджи, интригующая встреча Перейры и Блаховича. Анонс карда UFC 291
  • 10:29
    • Агент: Если Черчесов вернется в Россию, то только с целью стать чемпионом
  • 09:44
    • ЦСКА и «Васко да Гама» не договорились о трансфере Карраскаля
  • 09:00
    • Верратти согласовал контракт с «Аль-Хилялем»
  • 08:14
    • «Арсенал» забил пять мячей «Барселоне», у Троссарда дубль
  • 08:03
    • «Реал» благодаря голу Беллингема обыграл «МЮ» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Сможет ли Кресси взять реванш у Вольфа?

    Кресси — Вольф. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Атланте 27 июля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Максим Кресси Прогнозы на Джеффри Вулф
    Прогноз и ставки на Кресси — Вольф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Кресси
    Американцы Максим Кресси и Джеффри Джон Вольф встретятся во втором круге турнира в Атланте. Матч пройдет 27 июля, начало — в 22:30 мск. Кресси — Вольф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кресси

    Максиму наконец-то удалось провести хороший матч, который наверняка поправит его психологическое состояние.

    Кресси начал турнир с уверенной победы над Алексом Микельсеном, которому проиграл на прошлой неделе в Ньюпорте.

    Юный американец, по всей видимости, не успел прийти в себя после недавнего успеха. Максиму хватило двух сетов — 6:3, 6:3.

    На этот раз Кресси блестяще действовал на своей подаче. Например, на первом мяче ему удалось взять 93 процента очков.

    Но также стоит не забывать, что на 13-ти предыдущих турнирах Кресси выиграл лишь один матч.

    Вольф

    Джей-Джей тоже легко прошел первый круг, разгромив 281-ю ракетку мира Джейсона Джанга — 6:2, 6:1.

    В начале месяца американец выиграл один матч на Уимблдоне, а перед этим ему удалось дойти до четвертьфинала в Истбурне.

    На харде одним из главных успехов Вольфа в этом сезоне стал выход в четвертый круг Australian Open. Кроме того, вскоре после этого он дошел до полуфинала в Далласе.

    Все прогнозы на теннис

    А на остальных турнирах на твердом покрытии 24-летний теннисист ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    На Кресси в этом матче можно поставить за 2.36, победу Вольфа букмекеры предлагают за 1.59.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В прошлом году Джей-Джей уверенно разобрался с Максимом во Флоренции — 6:3, 6:4.

    Скорее всего, в предстоящей встрече Кресси снова проиграет соотечественнику. В последнее время его игровой стиль стал все чаще давать сбой.

    Ставка — победа Вольфа + тотал геймов больше 20,5 за 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Ханфманн — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Шрамкова — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Стефанини — Беррейдж
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Бюрель — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Парри — Ковинич
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нимайер — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Пера — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Рус — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филс — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Сборная Кей-лиги
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рууд — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Дэниэл — Карбальес Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Легечка — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Алашкерт — Дебрецен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кресси — Вольф: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кресси взять реванш у Вольфа?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры