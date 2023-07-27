Американцы Максим Кресси и Джеффри Джон Вольф встретятся во втором круге турнира в Атланте. Матч пройдет 27 июля, начало — в 22:30 мск. Кресси — Вольф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кресси

Максиму наконец-то удалось провести хороший матч, который наверняка поправит его психологическое состояние.

Кресси начал турнир с уверенной победы над Алексом Микельсеном, которому проиграл на прошлой неделе в Ньюпорте.

Юный американец, по всей видимости, не успел прийти в себя после недавнего успеха. Максиму хватило двух сетов — 6:3, 6:3.

На этот раз Кресси блестяще действовал на своей подаче. Например, на первом мяче ему удалось взять 93 процента очков.

Но также стоит не забывать, что на 13-ти предыдущих турнирах Кресси выиграл лишь один матч.

Вольф

Джей-Джей тоже легко прошел первый круг, разгромив 281-ю ракетку мира Джейсона Джанга — 6:2, 6:1.

В начале месяца американец выиграл один матч на Уимблдоне, а перед этим ему удалось дойти до четвертьфинала в Истбурне.

На харде одним из главных успехов Вольфа в этом сезоне стал выход в четвертый круг Australian Open. Кроме того, вскоре после этого он дошел до полуфинала в Далласе.

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А на остальных турнирах на твердом покрытии 24-летний теннисист ни разу не выигрывал больше одного матча.

Прогноз и ставка

На Кресси в этом матче можно поставить за 2.36, победу Вольфа букмекеры предлагают за 1.59.

В прошлом году Джей-Джей уверенно разобрался с Максимом во Флоренции — 6:3, 6:4.

Скорее всего, в предстоящей встрече Кресси снова проиграет соотечественнику. В последнее время его игровой стиль стал все чаще давать сбой.

Ставка — победа Вольфа + тотал геймов больше 20,5 за 2.14.