ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Ротация Семака и дебют Фернандеса. «Зенит» на классе обыграл «Ахмат» Мойсес КайседоВзлет Мойсеса Кайседо: «Он был создан для больших клубов» Килиан МбаппеЗабудьте о Роналду и Бензема. Переход Мбаппе в Саудовскую Аравию изменит все
  • 13:00
    • Медведев пропустит турнир в Вашингтоне
  • 12:41
    • В «Баварии» подтвердили желание «Аль-Насра» приобрести Мане
  • 12:03
    • Агент Нестора подтвердил возможный переход игрока в «Зенит»
  • 10:30
    • Медина пропустит матч «Спартака» против «Краснодара»
  • 10:09
    • Сенегал отказался от матча со сборной России в этом году
  • 10:04
    • Комментатор «Матч ТВ»: Буду называть фамилию Дзюбы, только если он начнет забивать интересные голы
  • 08:53
    • Источник: АПЛ не позволит Санчесу перейти в «Спартак»
    Все новости спорта

    Харрис воспользуется ошибками Эмбера?

    Эмбер — Харрис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Атланте 26 июля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ллойд Харрис Прогнозы на Юго Эмбер
    Прогноз и ставки на Эмбер — Харрис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юго Эмбер
    Француз Юго Эмбер сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса во втором круге турнира в Атланте. Матч пройдет 26 июля, начало — в 20:00 мск. Эмбер — Харрис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Атланта. Мужчины 26 Июля 2023 года

    Эмбер

    Юго начал турнир с волевой победы над Констаном Лестьенном — 4:6, 7:5, 7:5.

    В решающем сете Эмбер отыграл у соперника подачу на матч при счете 4:5. Более того, после этого он взял два гейма подряд и завершил встречу в свою пользу.

    Но в этом случае француза может радовать только результат, тогда как по игре у него наверняка немало претензий к себе.

    Достаточно сказать, что Эмбер шесть раз терял подачу. Повезло, что у соперника тоже была куча ошибок.

    Харрис

    Ллойд тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В решающем раунде отбора южноафриканский теннисист с трудом выиграл у американца Майкла Ммо — 6:2, 6:7, 7:6.

    Все прогнозы на теннис

    В первом круге Харрис одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 3:6, 6:3, 6:2.

    И здесь стоит отметить, что Ллойд шикарно провел вторую и третью партии, отдав сопернику на первой подаче в общей сложности лишь четыре очка.

    Прогноз и ставка

    На Эмбера в этом матче можно поставить за 2.12, победу Харриса букмекеры предлагают за 1.72.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Матч действительно непростой, однако в данном случае все-таки можно предположить, что на этот раз француз не сможет компенсировать бесконечные ошибки на своей подаче классной игрой на приеме. Первая подача южноафриканца может стать серьезной проблемой для Эмбера.

    Ставка — победа Харриса с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Паке
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сапата Миральес — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кужмова — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Лайон Сити Сейлорс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рууд — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Струга — Будучность
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Факел — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зигемунд — Чжу
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вавринка — Мизолич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Мартерер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч РФШ — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эмбер — Харрис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на теннис. Харрис воспользуется ошибками Эмбера?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры