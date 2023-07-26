Француз Юго Эмбер сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса во втором круге турнира в Атланте. Матч пройдет 26 июля, начало — в 20:00 мск. Эмбер — Харрис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эмбер

Юго начал турнир с волевой победы над Констаном Лестьенном — 4:6, 7:5, 7:5.

В решающем сете Эмбер отыграл у соперника подачу на матч при счете 4:5. Более того, после этого он взял два гейма подряд и завершил встречу в свою пользу.

Но в этом случае француза может радовать только результат, тогда как по игре у него наверняка немало претензий к себе.

Достаточно сказать, что Эмбер шесть раз терял подачу. Повезло, что у соперника тоже была куча ошибок.

Харрис

Ллойд тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

В решающем раунде отбора южноафриканский теннисист с трудом выиграл у американца Майкла Ммо — 6:2, 6:7, 7:6.

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В первом круге Харрис одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 3:6, 6:3, 6:2.

И здесь стоит отметить, что Ллойд шикарно провел вторую и третью партии, отдав сопернику на первой подаче в общей сложности лишь четыре очка.

Прогноз и ставка

На Эмбера в этом матче можно поставить за 2.12, победу Харриса букмекеры предлагают за 1.72.

Матч действительно непростой, однако в данном случае все-таки можно предположить, что на этот раз француз не сможет компенсировать бесконечные ошибки на своей подаче классной игрой на приеме. Первая подача южноафриканца может стать серьезной проблемой для Эмбера.

Ставка — победа Харриса с форой по геймам (-1,5) за 1.92.