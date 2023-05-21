Маннарино
Как и в прошлых сезонах Адриан слабо играет на грунте. Это явно не его покрытие.
Француз выиграл лишь один из семи предыдущих матчей.
В апреле Маннарино прошел один раунд на «челленджере» в португальском Оэйраше. В остальных случаях ему не удалось преодолеть первый круг.
На «Мастерсе» в Риме 34-летний теннисист уступил бразильцу Тьяго Монтейро. После этого он поехал на «челленджер» в Бордо, где сразу же проиграл испанцу Альберту Рамосу.
Краинович
Филип тоже совершенно не блещет. Более того, серб проводит абсолютно провальный сезон.
Единственным приятным исключением за последние месяцы стал выход в полуфинал «челленджера» в Праге.
Между тем, на семи предыдущих турнирах ATP Краинович не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки.
С такими результатами Филип ближе к осени вполне может вылететь из первой сотни рейтинга.
Прогноз и ставка
На Маннарино в этом матче можно поставить за 3.20, победу Краиновича букмекеры предлагают за 1.35.
С учетом недавних результатов Краиновича странно считать явным фаворитом предстоящего матча.
Очевидно, что в этом матче может произойти все что угодно.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.94.