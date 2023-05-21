Француз Адриан Маннарино сыграет против серба Филипа Краиновича в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Маннарино — Краинович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маннарино

Как и в прошлых сезонах Адриан слабо играет на грунте. Это явно не его покрытие.

Француз выиграл лишь один из семи предыдущих матчей.

В апреле Маннарино прошел один раунд на «челленджере» в португальском Оэйраше. В остальных случаях ему не удалось преодолеть первый круг.

На «Мастерсе» в Риме 34-летний теннисист уступил бразильцу Тьяго Монтейро. После этого он поехал на «челленджер» в Бордо, где сразу же проиграл испанцу Альберту Рамосу.

Краинович

Филип тоже совершенно не блещет. Более того, серб проводит абсолютно провальный сезон.

Единственным приятным исключением за последние месяцы стал выход в полуфинал «челленджера» в Праге.

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Между тем, на семи предыдущих турнирах ATP Краинович не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки.

С такими результатами Филип ближе к осени вполне может вылететь из первой сотни рейтинга.

Прогноз и ставка

На Маннарино в этом матче можно поставить за 3.20, победу Краиновича букмекеры предлагают за 1.35.

С учетом недавних результатов Краиновича странно считать явным фаворитом предстоящего матча.

Очевидно, что в этом матче может произойти все что угодно.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.94.