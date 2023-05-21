ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛучшая команда мира. Победа в Лиге чемпионов закрепит за «Сити» легендарный статус Жаирзиньо Розенстрайк и Жаилтон АлмейдаАлмейда — новая угроза для всех тяжеловесов. Бразилец разобрал Розенстрайка за 4 минуты «Ман Сити» — «Реал»ЛЧ. Разгром «Реала» на «Этихаде» и второй раунд Дерби делла Мадоннина
  • 11:44
    • РПЛ назвала претендентов на премию лучшему игроку и тренеру сезона
    Все новости спорта

    Маннарино продлит ужасную серию Краиновича?

    Маннарино — Краинович. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Женеве 21 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Адриан Маннарино Прогнозы на Филип Краинович
    Прогноз и ставки на Маннарино — Краинович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адриан Маннарино
    Француз Адриан Маннарино сыграет против серба Филипа Краиновича в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Маннарино — Краинович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Женева. Мужчины 21 Мая 2023 года

    Маннарино

    Как и в прошлых сезонах Адриан слабо играет на грунте. Это явно не его покрытие.

    Француз выиграл лишь один из семи предыдущих матчей.

    В апреле Маннарино прошел один раунд на «челленджере» в португальском Оэйраше. В остальных случаях ему не удалось преодолеть первый круг.

    На «Мастерсе» в Риме 34-летний теннисист уступил бразильцу Тьяго Монтейро. После этого он поехал на «челленджер» в Бордо, где сразу же проиграл испанцу Альберту Рамосу.

    Краинович

    Филип тоже совершенно не блещет. Более того, серб проводит абсолютно провальный сезон.

    Единственным приятным исключением за последние месяцы стал выход в полуфинал «челленджера» в Праге.

    Все прогнозы на теннис

    Между тем, на семи предыдущих турнирах ATP Краинович не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки.

    С такими результатами Филип ближе к осени вполне может вылететь из первой сотни рейтинга.

    Прогноз и ставка

    На Маннарино в этом матче можно поставить за 3.20, победу Краиновича букмекеры предлагают за 1.35.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    С учетом недавних результатов Краиновича странно считать явным фаворитом предстоящего матча.

    Очевидно, что в этом матче может произойти все что угодно.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Руне — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Парри — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кремонезе — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Этчеверри — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.11
  • Прогноз на матч Австрия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шальке — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Маннарино — Краинович: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на теннис. Маннарино продлит ужасную серию Краиновича?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры