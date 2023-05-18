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    Ханфманн — Медведев. Прогноз (к. 2.36) и ставки на «Мастерс» в Риме 18 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ханфманн — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Янника Ханфманна в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 18 мая, начало — в 14:00 мск. Ханфманн — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ханфманн

    Янник впервые в карьере дошел до четвертьфинала на «Мастерсе».

    Примечательно, что с учетом квалификации он выиграл в Риме уже шесть матчей. А это говорит о том, что с выносливостью у парня тоже все в порядке.

    В четвертом круге Ханфманн остановил Андрея Рублева — 7:6, 4:6, 6:3.

    Немец воспользовался уже ставшей привычной нервозностью россиянина, который психовал буквально после каждой ошибки.

    Также стоит отметить, что в начале турнира Ханфманн, который ни разу не поднимался в рейтинге выше 92-го места, выиграл у чилийца Николаса Харри и Тейлора Фрица.

    И надо сказать, что успех Янника в Риме нельзя назвать случайным. Ранее он добрался до полуфинала в Хьюстоне и до третьего раунда в Мадриде.

    Медведев

    Даниил тем временем проводит из лучших турниров на грунте. В Риме он третий раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» на этом покрытии.

    Во вторник Медведев остановил Александра Зверева — 6:2, 7:6.

    Для россиянина это уже третья победа над немецким теннисистом в этом сезоне и вторая на грунте. В апреле он обыграл Сашу в Монте-Карло.

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    По всей видимости, конкуренция в туре заставила Медведева с максимальной серьезностью относиться к турнирам на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Ханфманна в этом матче можно поставить за 3.60, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.29.

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    Судя по комментариям после предыдущего матча, Даниил прекрасно понимает, что немца ни в коем случае нельзя недооценивать. На этом турнире Ханфманн абсолютно на равных играет в том числе против представителей топ-10.

    Но встреча с Медведевым это все-таки другой случай. Вряд ли будет легко, но вполне вероятно, что Даниилу будет достаточно двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 за 2.36.

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    Ханфманн — Медведев: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев остановить обидчика Рублева?
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