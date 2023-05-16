Норвежец Каспер Рууд сыграет против серба Ласло Дьере в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Рууд — Дьере: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Каспер всего лишь второй раз в сезоне выиграл два матча подряд.

И для человека, который находится в рейтинге на четвертом месте, это просто катастрофа.

В предыдущем раунде Рууд с трудом выиграл у Александра Бублика — 6:1, 4:6, 7:6. Начало было легким, но потом соперник разыгрался и все шло к тому, что норвежец снова мог стать одним из главных неудачников.

Но Касперу в итоге повезло — Бублик ужасно провел решающий тай-брейк, не взяв ни очка.

В первом матче Рууд выиграл у француза Артура Риндеркнеша (6:4, 6:0).

Дьере

Ласло в первом раунде встречался с Констаном Лестьенном. Первый сет завершился со счетом 6:1, а на второй француз решил не выходить.

Дальше была победа над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:2, 6:4.

А в третьем раунде Дьере играл против Кристиана Гарина. Серб спокойно взял первую партию, а в начале второй чилиец снялся из-за травмы. Снова не обошлось без везения.

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В начале мая Дьере дошел до финала на «челленджере» в Кальяри. В решающем матче Ласло проиграл французу Уго Умберу.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.40, победу Дьере букмекеры предлагают за 2.96.

И здесь надо обратить внимание на один интересный факт: Каспер ранее никогда не выигрывал у серба.

В начале года норвежец уступил Дьере на турнире в Окленде. Кроме того, он проигрывал Ласло в сезоне-2019 в Рио-де-Жанейро.

В общем, учитывая то, как Рууд проводит сезон, очевидно, что на фаворита в данном случае опасно ставить.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.45.