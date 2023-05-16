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    Рууд проиграет Дьере?

    Рууд — Дьере. Прогноз (к. 2.45) и ставки на «Мастерс» в Риме 16 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Дьере
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против серба Ласло Дьере в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Рууд — Дьере: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рууд

    Каспер всего лишь второй раз в сезоне выиграл два матча подряд.

    И для человека, который находится в рейтинге на четвертом месте, это просто катастрофа.

    В предыдущем раунде Рууд с трудом выиграл у Александра Бублика — 6:1, 4:6, 7:6. Начало было легким, но потом соперник разыгрался и все шло к тому, что норвежец снова мог стать одним из главных неудачников.

    Но Касперу в итоге повезло — Бублик ужасно провел решающий тай-брейк, не взяв ни очка.

    В первом матче Рууд выиграл у француза Артура Риндеркнеша (6:4, 6:0).

    Дьере

    Ласло в первом раунде встречался с Констаном Лестьенном. Первый сет завершился со счетом 6:1, а на второй француз решил не выходить.

    Дальше была победа над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:2, 6:4.

    А в третьем раунде Дьере играл против Кристиана Гарина. Серб спокойно взял первую партию, а в начале второй чилиец снялся из-за травмы. Снова не обошлось без везения.

    Все прогнозы на теннис

    В начале мая Дьере дошел до финала на «челленджере» в Кальяри. В решающем матче Ласло проиграл французу Уго Умберу.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 1.40, победу Дьере букмекеры предлагают за 2.96.

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    И здесь надо обратить внимание на один интересный факт: Каспер ранее никогда не выигрывал у серба.

    В начале года норвежец уступил Дьере на турнире в Окленде. Кроме того, он проигрывал Ласло в сезоне-2019 в Рио-де-Жанейро.

    В общем, учитывая то, как Рууд проводит сезон, очевидно, что на фаворита в данном случае опасно ставить.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.45.

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    Рууд — Дьере: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на теннис. Рууд проиграет Дьере?
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