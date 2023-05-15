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    Этчеверри без вопросов пройдет дальше?

    Ивашко — Этчеверри. Прогноз, ставка (к.1.76) на матч первого круга в Бордо, 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ивашко — Этчеверри
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    Илья Ивашко
    Белорус Илья Ивашко и аргентинец Томас-Мартин Этчеверри встретятся в первом круге «челленджера» во французском Бордо. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Ивашко — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Илья Ивашко

    Ивашко уже долгое время является первой ракеткой Беларуси в мужском теннисе, однако его результаты в последние месяцы явно пошли на спад.

    Сложно предположить, что за сбой случился, но невероятное количество ошибок в игре белоруса ставят крест на всех его достижениях по сезону.

    Лучшим результатом по этому сезону на грунте является второй круг соревнований в Монте-Карло. После проигрыша Хачанову там Ивашко проиграл уже четыре поединка подряд и его перспективы в Бордо весьма туманные.

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    В игре с горячим аргентинцем в лице Этчеверри все может закончиться максимально быстро, если Илья продолжит тренд своих последних поединков.

    Томас Мартин Этчеверри

    Этчеверри в этом сезоне постепенно начинает вспоминать, что такое успешная игра на грунте. Результаты становятся все лучше и на турнире в Бордо он может забраться далеко.

    Удары довольно плотные, чего не было в прошлом году, а использование тактических ловушек вкупе с отличным движением ног позволяют рассчитывать на поздние стадии престижных «челленджеров».

    В этом году у аргентинца уже был один грунтовый финал в американском Хьюстоне, но там сильнее оказался американец Тиафо.

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    В игре против белоруса относительно молодой аргентинец выглядит безоговорочным фаворитом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Ивашко — 2.85, победа Этчеверри — 1.38.

    Прогноз: Ивашко на грунте совершенно неубедителен, поэтому ставка на проход аргентинца дальше по турниру.

    Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.83.

    Альтернативный прогноз: Игра растянется на большое количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.72.

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    Ивашко — Этчеверри: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на теннис. Этчеверри без вопросов пройдет дальше?
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