Белорус Илья Ивашко и аргентинец Томас-Мартин Этчеверри встретятся в первом круге «челленджера» во французском Бордо. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Ивашко — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Илья Ивашко

Ивашко уже долгое время является первой ракеткой Беларуси в мужском теннисе, однако его результаты в последние месяцы явно пошли на спад.

Сложно предположить, что за сбой случился, но невероятное количество ошибок в игре белоруса ставят крест на всех его достижениях по сезону.

Лучшим результатом по этому сезону на грунте является второй круг соревнований в Монте-Карло. После проигрыша Хачанову там Ивашко проиграл уже четыре поединка подряд и его перспективы в Бордо весьма туманные.

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В игре с горячим аргентинцем в лице Этчеверри все может закончиться максимально быстро, если Илья продолжит тренд своих последних поединков.

Томас Мартин Этчеверри

Этчеверри в этом сезоне постепенно начинает вспоминать, что такое успешная игра на грунте. Результаты становятся все лучше и на турнире в Бордо он может забраться далеко.

Удары довольно плотные, чего не было в прошлом году, а использование тактических ловушек вкупе с отличным движением ног позволяют рассчитывать на поздние стадии престижных «челленджеров».

В этом году у аргентинца уже был один грунтовый финал в американском Хьюстоне, но там сильнее оказался американец Тиафо.

В игре против белоруса относительно молодой аргентинец выглядит безоговорочным фаворитом.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Ивашко — 2.85, победа Этчеверри — 1.38.

Прогноз: Ивашко на грунте совершенно неубедителен, поэтому ставка на проход аргентинца дальше по турниру.

Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.83.

Альтернативный прогноз: Игра растянется на большое количество геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.72.