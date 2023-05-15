Илья Ивашко
Ивашко уже долгое время является первой ракеткой Беларуси в мужском теннисе, однако его результаты в последние месяцы явно пошли на спад.
Сложно предположить, что за сбой случился, но невероятное количество ошибок в игре белоруса ставят крест на всех его достижениях по сезону.
Лучшим результатом по этому сезону на грунте является второй круг соревнований в Монте-Карло. После проигрыша Хачанову там Ивашко проиграл уже четыре поединка подряд и его перспективы в Бордо весьма туманные.
В игре с горячим аргентинцем в лице Этчеверри все может закончиться максимально быстро, если Илья продолжит тренд своих последних поединков.
Томас Мартин Этчеверри
Этчеверри в этом сезоне постепенно начинает вспоминать, что такое успешная игра на грунте. Результаты становятся все лучше и на турнире в Бордо он может забраться далеко.
Удары довольно плотные, чего не было в прошлом году, а использование тактических ловушек вкупе с отличным движением ног позволяют рассчитывать на поздние стадии престижных «челленджеров».
В этом году у аргентинца уже был один грунтовый финал в американском Хьюстоне, но там сильнее оказался американец Тиафо.
В игре против белоруса относительно молодой аргентинец выглядит безоговорочным фаворитом.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Ивашко — 2.85, победа Этчеверри — 1.38.
Прогноз: Ивашко на грунте совершенно неубедителен, поэтому ставка на проход аргентинца дальше по турниру.
Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.83.
Альтернативный прогноз: Игра растянется на большое количество геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.72.