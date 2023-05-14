Донна Векич
Векич уже закончила курс по возвращению в элиту женского тенниса, поэтому никто не удивляется, что она обыгрывает самых сильных теннисисток мира.
Хорватская девушка умеет играть в теннис, причем в некоторых элементах она явно превосходит некоторых элитных соперниц.
С начала года хорватка уже успела завоевать один титул, причем это не какой-нибудь «челленджер», а престижный турнир в мексиканском Монтеррее, где в финале была повержена грозная Каролин Гарсия.
С Самсоновой ожидается знатная заруба, но даже в матче, где россиянка является изначальной фавориткой, у Векич есть шансы на победу в поединке.
Людмила Самсонова
Самсонова отлично себя чувствует на всех покрытиях и видно, как она реализует свой потенциал поступательно.
К своим 24 годам она пока что не выиграла чего-то масштабного, но довольно приличные «челленджеры» у неё получается выигрывать исправно.
В этом году россиянка играла в финале турнира в Абу-Даби, но не смогла выиграть у швейцарки Бенчич в титульном матче.
В матче с Векич россиянка на бумаге фаворитка, но хорватская спортсменка просто так не сдастся и может устроить веселую жизнь Самсоновой.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Векич — 2.48, победа Самсоновой — 1.55.
Прогноз: Все же хорватка заберет этот поединок себе.
Ставка: П1 за 2.48.
Альтернативный прогноз: В этом поединке Векич выиграет со счетом 2:0
Альтернативная ставка: «Счет 2:0» с коэффициентом 4.15.