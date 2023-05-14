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    Векич доставит неудобства россиянке?

    Векич — Самсонова. Прогноз, ставка (к. 2.48) на матч третьего круга в Риме, 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Векич — Самсонова
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    Донна Векич
    Хорватка Донна Векич и россиянка Людмила Самсонова встретятся в третьем круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Векич — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 14 Мая 2023 года

    Донна Векич

    Векич уже закончила курс по возвращению в элиту женского тенниса, поэтому никто не удивляется, что она обыгрывает самых сильных теннисисток мира.

    Хорватская девушка умеет играть в теннис, причем в некоторых элементах она явно превосходит некоторых элитных соперниц.

    С начала года хорватка уже успела завоевать один титул, причем это не какой-нибудь «челленджер», а престижный турнир в мексиканском Монтеррее, где в финале была повержена грозная Каролин Гарсия.

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    С Самсоновой ожидается знатная заруба, но даже в матче, где россиянка является изначальной фавориткой, у Векич есть шансы на победу в поединке.

    Людмила Самсонова

    Самсонова отлично себя чувствует на всех покрытиях и видно, как она реализует свой потенциал поступательно.

    К своим 24 годам она пока что не выиграла чего-то масштабного, но довольно приличные «челленджеры» у неё получается выигрывать исправно.

    В этом году россиянка играла в финале турнира в Абу-Даби, но не смогла выиграть у швейцарки Бенчич в титульном матче.

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    В матче с Векич россиянка на бумаге фаворитка, но хорватская спортсменка просто так не сдастся и может устроить веселую жизнь Самсоновой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Векич — 2.48, победа Самсоновой — 1.55.

    Прогноз: Все же хорватка заберет этот поединок себе.

    Ставка: П1 за 2.48.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке Векич выиграет со счетом 2:0

    Альтернативная ставка: «Счет 2:0» с коэффициентом 4.15.

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    Векич — Самсонова: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на теннис. Векич доставит неудобства россиянке?
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