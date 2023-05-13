Американка София Кенин сыграет против украинки Ангелины Калининой в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Калинина — Кенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинина

Украина в предыдущем раунде легко разобралась с Анной Блинковой — 6:2, 6:2.

Правда, здесь стоит отметить, что Ангелина отыграла семь брейк-пойнтов. Россиянка все-таки пыталась изменить ход событий.

Благодаря этой победе Калинина прервала серию из четырех поражений. В прошлом месяце она не выиграла ни одного матча в Майами, Чарльстоне и Мадриде.

Также стоит отметить, что ранее в текущем сезоне Калинина выигрывала по два матча в Хобарте, на Открытом чемпионате Австралии и в Дубае.

Кенин

София тем временем уже успела преподнести главную сенсацию турнира.

Во втором раунде американка остановила Арину Соболенко — 7:6, 6:2. Белоруска явно не ожидала такого сопротивления.

К слову, Кенин впервые с Australian Open-2020 обыграла теннисистку топ-10.

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И самое интересное, что в первом раунде бывшая четвертая ракетка мира с трудом выиграла у испанки Кристины Букши.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на побед. На Калинину можно поставить за 1.91, а на Кенин — за 1.89.

София в этом году уже дважды обыгрывала украинку — в Хобарте и Майами. И если судить по ее матчу против Соболенко, логично предположить, что американка снова остановит Калинину.

Ставка — победа Кенин в двух сетах за 2.91.