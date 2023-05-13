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    Кенин обыграет Калинину с разгромным счетом?

    Калинина — Кенин. Прогноз (к. 2.91) и ставки на турнир в Риме 13 мая 2023 года

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    София Кенин
    Американка София Кенин сыграет против украинки Ангелины Калининой в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Калинина — Кенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 13 Мая 2023 года

    Калинина

    Украина в предыдущем раунде легко разобралась с Анной Блинковой — 6:2, 6:2.

    Правда, здесь стоит отметить, что Ангелина отыграла семь брейк-пойнтов. Россиянка все-таки пыталась изменить ход событий.

    Благодаря этой победе Калинина прервала серию из четырех поражений. В прошлом месяце она не выиграла ни одного матча в Майами, Чарльстоне и Мадриде.

    Также стоит отметить, что ранее в текущем сезоне Калинина выигрывала по два матча в Хобарте, на Открытом чемпионате Австралии и в Дубае.

    Кенин

    София тем временем уже успела преподнести главную сенсацию турнира.

    Во втором раунде американка остановила Арину Соболенко — 7:6, 6:2. Белоруска явно не ожидала такого сопротивления.

    К слову, Кенин впервые с Australian Open-2020 обыграла теннисистку топ-10.

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    И самое интересное, что в первом раунде бывшая четвертая ракетка мира с трудом выиграла у испанки Кристины Букши.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на побед. На Калинину можно поставить за 1.91, а на Кенин — за 1.89.

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    София в этом году уже дважды обыгрывала украинку — в Хобарте и Майами. И если судить по ее матчу против Соболенко, логично предположить, что американка снова остановит Калинину.

    Ставка — победа Кенин в двух сетах за 2.91.

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    Калинина — Кенин: прогноз, ставка (2.91), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на теннис. Кенин обыграет Калинину с разгромным счетом?
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