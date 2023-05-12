Серб Новак Джокович сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Джокович — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Новак не выступал на недавнем «Мастерсе» в Мадриде из-за проблем с локтем. И есть опасения, что ему пока не удалось полностью восстановиться.

По этой же причине Джокович провалил турнир в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), где сумел пройти лишь один раунд.

Сначала Ноле с трудом выиграл у 18-летнего француза Люки Ван Аша, а потом уступил Душану Лайовичу (4:6, 6:7).

Еще один провал случился на «Мастерсе» в Монте-Карло. Уже во втором матче Джокович проиграл итальянцу Лоренцо Музетти (6:4, 5:7, 4:6).

В общем, пока не очень понятно, сможет ли Джокович бороться за титул на текущем турнире.

Этчеверри

Томас в первом круге выиграл у Люки Ван Аша — 7:6, 6:3. На самом деле, это был не самый простой матч, соперник в обеих партиях вел с брейком, но в итоге не воспользовался преимуществом.

На прошлой неделе аргентинец прошел один раунд на «челленджере» во Франции. Дальше его не пустил представитель Австрии Юрий Родионов.

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На «Мастерсе» в Мадриде Этчеверри легко выиграл у Адриана Маннарино, но уже в следующем матче уступил Фрэнсису Тиафо.

Но также стоит обратить внимание на то, что в текущем сезоне Томас уже дважды доходил до финала на грунте на уровне ATP — в Сантьяго и Хьюстоне. В первом случае он проиграл в решающем матче Николасу Харри, а во втором — Тиафо.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.11, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 6.45.

Новак очень часто тяжело проводит первые матчи на грунте после паузы. Вряд ли здесь дойдет до сенсации, но аргентинец вполне может заставить серба нервничать.

Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 19,5 за 2.11.