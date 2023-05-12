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    Джокович сенсационно проиграет Этчеверри?

    Джокович — Этчеверри. Прогноз (к. 2.11) и ставки на «Мастерс» в Риме 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Этчеверри
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Джокович — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Новак не выступал на недавнем «Мастерсе» в Мадриде из-за проблем с локтем. И есть опасения, что ему пока не удалось полностью восстановиться.

    По этой же причине Джокович провалил турнир в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), где сумел пройти лишь один раунд.

    Сначала Ноле с трудом выиграл у 18-летнего француза Люки Ван Аша, а потом уступил Душану Лайовичу (4:6, 6:7).

    Еще один провал случился на «Мастерсе» в Монте-Карло. Уже во втором матче Джокович проиграл итальянцу Лоренцо Музетти (6:4, 5:7, 4:6).

    В общем, пока не очень понятно, сможет ли Джокович бороться за титул на текущем турнире.

    Этчеверри

    Томас в первом круге выиграл у Люки Ван Аша — 7:6, 6:3. На самом деле, это был не самый простой матч, соперник в обеих партиях вел с брейком, но в итоге не воспользовался преимуществом.

    На прошлой неделе аргентинец прошел один раунд на «челленджере» во Франции. Дальше его не пустил представитель Австрии Юрий Родионов.

    Все прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Мадриде Этчеверри легко выиграл у Адриана Маннарино, но уже в следующем матче уступил Фрэнсису Тиафо.

    Но также стоит обратить внимание на то, что в текущем сезоне Томас уже дважды доходил до финала на грунте на уровне ATP — в Сантьяго и Хьюстоне. В первом случае он проиграл в решающем матче Николасу Харри, а во втором — Тиафо.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.11, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 6.45.

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    Новак очень часто тяжело проводит первые матчи на грунте после паузы. Вряд ли здесь дойдет до сенсации, но аргентинец вполне может заставить серба нервничать.

    Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 19,5 за 2.11.

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    Джокович — Этчеверри: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на теннис. Джокович сенсационно проиграет Этчеверри?
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