Потапова
Анастасия, как и на недавнем турнире в Мадриде, попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
В испанской столице россиянка с трудом выиграла у румынки Жаклин Кристиан, после чего уступила Веронике Кудерметовой.
Зато в Штутгарте она дошла до полуфинала. И здесь, перед поражениемот Арины Соболенко, Потапова выиграла у Петры Мартич, Кори Гауфф и Каролин Гарсия.
В этом году на уровне основной сетки Потапова не выиграла ни одного матча только на январском турнире в Аделаиде. На всех остальных она проходила как минимум раунд.
Коччаретто
Элизабетта начала турнир с разгромной победы над американкой Лорен Дэвис — 6:3, 6:0. Соперница просто ужасно играла на своей подаче.
В Мадриде итальянка тоже прошла первый круг, выиграв у Барборы Стрыцовой — 6:3, 7:6.
Также стоит отметить, что в начале апреля Коччаретто выиграла грунтовый турнир в Мексике.
А главным успехом 22-летней теннисистки в этом году пока что остается выход в финал турнира в австралийском Хобарте. В решающем матче она уступила Дэвис.
Прогноз и ставка
На Потапову в этом матче можно поставить за 1.59, победу Коччаретто букмекеры предлагают за 2.36.
В прошлом году Анастасия без шансов проиграла итальянке в Гвадалахаре — 2:6, 1:6.
Скорее всего, россиянка возьмет реванш. И вполне вероятно, для этого ей хватит двух партий.
Ставка — победа Потаповой в двух сетах за 2.35.