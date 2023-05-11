Россиянка Анастасия Потапова сыграет против итальянски Элизабетты Коччаретто во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 16:30 мск. Потапова — Коччаретто: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Потапова

Анастасия, как и на недавнем турнире в Мадриде, попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

В испанской столице россиянка с трудом выиграла у румынки Жаклин Кристиан, после чего уступила Веронике Кудерметовой.

Зато в Штутгарте она дошла до полуфинала. И здесь, перед поражениемот Арины Соболенко, Потапова выиграла у Петры Мартич, Кори Гауфф и Каролин Гарсия.

В этом году на уровне основной сетки Потапова не выиграла ни одного матча только на январском турнире в Аделаиде. На всех остальных она проходила как минимум раунд.

Коччаретто

Элизабетта начала турнир с разгромной победы над американкой Лорен Дэвис — 6:3, 6:0. Соперница просто ужасно играла на своей подаче.

В Мадриде итальянка тоже прошла первый круг, выиграв у Барборы Стрыцовой — 6:3, 7:6.

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Также стоит отметить, что в начале апреля Коччаретто выиграла грунтовый турнир в Мексике.

А главным успехом 22-летней теннисистки в этом году пока что остается выход в финал турнира в австралийском Хобарте. В решающем матче она уступила Дэвис.

Прогноз и ставка

На Потапову в этом матче можно поставить за 1.59, победу Коччаретто букмекеры предлагают за 2.36.

В прошлом году Анастасия без шансов проиграла итальянке в Гвадалахаре — 2:6, 1:6.

Скорее всего, россиянка возьмет реванш. И вполне вероятно, для этого ей хватит двух партий.

Ставка — победа Потаповой в двух сетах за 2.35.