Контавейт
Анетт начала турнир с яркой победы над Алисией Паркс. Несмотря на все опасения, у нее вообще не было проблем в этой игре.
Эстонка отдала талантливой американке лишь два гейма — 6:1, 6:1.
И этот матч показал, что Контавейт, похоже, удалось набрать оптимальную форму, окончательно избавившись от последствий травмы спины.
Как известно, бывшей второй ракетке мира пришлось пропустить два месяца, а на недавнем турнире в Мадриде она сразу же проиграла чешке Каролине Муховой (2:6, 2:6).
В сезоне-2018 Контавейт дошла в Риме до полуфинала.
Самсонова
Людмила тем временем оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
В Мадриде Самсонова впервые после февральского турнира в Дубае смогла выиграть больше одного матча.
Россиянка дошла в испанской столице до третьего раунда, выиграв у Марины Заневской и Алены Остапенко — в обоих случаях с разгромным счетом.
Но сразу после этого Самсонова проиграла румынке Ирине Бегу (4:6, 4:6), хотя здесь у многих тоже не было сомнений в ее победе.
Прогноз и ставка
На Контавейт в этом матче можно поставить за 2.91, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.41.
Судя по всему, Людмилу ждет сложная игра. В оптимальном состоянии эстонская теннисистка может обыграть любую соперницу.
На исход здесь все-таки луше не ставить.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.97.