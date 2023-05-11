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    Самсонова обыграет Контавейт с разгромным счетом?

    Контавейт — Самсонова. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Риме 11 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Контавейт — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против эстонки Анетт Контавейт во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Контавейт — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Контавейт

    Анетт начала турнир с яркой победы над Алисией Паркс. Несмотря на все опасения, у нее вообще не было проблем в этой игре.

    Эстонка отдала талантливой американке лишь два гейма — 6:1, 6:1.

    И этот матч показал, что Контавейт, похоже, удалось набрать оптимальную форму, окончательно избавившись от последствий травмы спины.

    Как известно, бывшей второй ракетке мира пришлось пропустить два месяца, а на недавнем турнире в Мадриде она сразу же проиграла чешке Каролине Муховой (2:6, 2:6).

    В сезоне-2018 Контавейт дошла в Риме до полуфинала.

    Самсонова

    Людмила тем временем оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

    В Мадриде Самсонова впервые после февральского турнира в Дубае смогла выиграть больше одного матча.

    Россиянка дошла в испанской столице до третьего раунда, выиграв у Марины Заневской и Алены Остапенко — в обоих случаях с разгромным счетом.

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    Но сразу после этого Самсонова проиграла румынке Ирине Бегу (4:6, 4:6), хотя здесь у многих тоже не было сомнений в ее победе.

    Прогноз и ставка

    На Контавейт в этом матче можно поставить за 2.91, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.41.

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    Судя по всему, Людмилу ждет сложная игра. В оптимальном состоянии эстонская теннисистка может обыграть любую соперницу.

    На исход здесь все-таки луше не ставить.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.97.

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    Контавейт — Самсонова: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на теннис. Самсонова обыграет Контавейт с разгромным счетом?
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