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    Калинской и Ястремской не хватит двух сетов?

    Ястремская — Калинская. Прогноз (к. 2.43) и ставки на турнир в Риме 10 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ястремская — Калинская
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против украинки Даяны Ястремской в первом круге турнира в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 16:30 мск. Ястремская — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ястремская

    Даяна пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде она уверенно выиграла у Ребеки Машаровой (6:3, 6:2).

    На прошлой неделе украинка дошла до полуфинала на небольшом турнире в испанском Реусе.

    Ястремская обыграла Сару Соррибес-Тормо, Анну Блинкову и Жиль Тайкманн, после чего проиграла Элизабет Мандлик, хотя именно здесь она была явной фавориткой.

    В Мадриде 22-летняя теннисистка тоже прошла квалификацию, но в первом круге уступила Эжени Бушар.

    В этом году Ястремская выиграла всего лишь три матча на уровне основной сетки турниров WTA 250 и выше.

    Калинская

    Анна тем временем здорово начала грунтовую часть сезона, благодаря чему приблизилась в рейтинге к топ-50. На данный момент она 57-я.

    В начале апреля россиянка дошла до четвертьфинала в Чарльстоне.

    Калинская выиграла у Англелины Калининой, Ализе Корне и Виктории Азаренко, после чего уступила Онс Жабер.

    Все прогнозы на теннис

    На недавнем турнире в Мадриде Калинская преподнесла одну из главных сенсаций. В матче второго круга ей удалось остановить Елену Рыбакину (7:5, 4:6, 6:2). Правда, уже в следующей игре она уступила хорватке Петре Мартич.

    Прогноз и ставка

    На Ястремскую в этом матче можно поставить за 2.34, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.60.

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    Это явно не тот случай, когда есть смысл рассуждать об исходе — здесь все максимально непредсказуемо.

    Но при этом логично предположить, что девушкам понадобится дополнительная партия. Это нормальная история и для Калинской, и для Ястремской.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

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    Ястремская — Калинская: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на теннис. Калинской и Ястремской не хватит двух сетов?
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