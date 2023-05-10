Ястремская
Даяна пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде она уверенно выиграла у Ребеки Машаровой (6:3, 6:2).
На прошлой неделе украинка дошла до полуфинала на небольшом турнире в испанском Реусе.
Ястремская обыграла Сару Соррибес-Тормо, Анну Блинкову и Жиль Тайкманн, после чего проиграла Элизабет Мандлик, хотя именно здесь она была явной фавориткой.
В Мадриде 22-летняя теннисистка тоже прошла квалификацию, но в первом круге уступила Эжени Бушар.
В этом году Ястремская выиграла всего лишь три матча на уровне основной сетки турниров WTA 250 и выше.
Калинская
Анна тем временем здорово начала грунтовую часть сезона, благодаря чему приблизилась в рейтинге к топ-50. На данный момент она 57-я.
В начале апреля россиянка дошла до четвертьфинала в Чарльстоне.
Калинская выиграла у Англелины Калининой, Ализе Корне и Виктории Азаренко, после чего уступила Онс Жабер.
На недавнем турнире в Мадриде Калинская преподнесла одну из главных сенсаций. В матче второго круга ей удалось остановить Елену Рыбакину (7:5, 4:6, 6:2). Правда, уже в следующей игре она уступила хорватке Петре Мартич.
Прогноз и ставка
На Ястремскую в этом матче можно поставить за 2.34, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.60.
Это явно не тот случай, когда есть смысл рассуждать об исходе — здесь все максимально непредсказуемо.
Но при этом логично предположить, что девушкам понадобится дополнительная партия. Это нормальная история и для Калинской, и для Ястремской.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.