Россиянка Анна Калинская сыграет против украинки Даяны Ястремской в первом круге турнира в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 16:30 мск. Ястремская — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ястремская

Даяна пробилась в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде она уверенно выиграла у Ребеки Машаровой (6:3, 6:2).

На прошлой неделе украинка дошла до полуфинала на небольшом турнире в испанском Реусе.

Ястремская обыграла Сару Соррибес-Тормо, Анну Блинкову и Жиль Тайкманн, после чего проиграла Элизабет Мандлик, хотя именно здесь она была явной фавориткой.

В Мадриде 22-летняя теннисистка тоже прошла квалификацию, но в первом круге уступила Эжени Бушар.

В этом году Ястремская выиграла всего лишь три матча на уровне основной сетки турниров WTA 250 и выше.

Калинская

Анна тем временем здорово начала грунтовую часть сезона, благодаря чему приблизилась в рейтинге к топ-50. На данный момент она 57-я.

В начале апреля россиянка дошла до четвертьфинала в Чарльстоне.

Калинская выиграла у Англелины Калининой, Ализе Корне и Виктории Азаренко, после чего уступила Онс Жабер.

Все прогнозы на теннис

На недавнем турнире в Мадриде Калинская преподнесла одну из главных сенсаций. В матче второго круга ей удалось остановить Елену Рыбакину (7:5, 4:6, 6:2). Правда, уже в следующей игре она уступила хорватке Петре Мартич.

Прогноз и ставка

На Ястремскую в этом матче можно поставить за 2.34, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.60.

Это явно не тот случай, когда есть смысл рассуждать об исходе — здесь все максимально непредсказуемо.

Но при этом логично предположить, что девушкам понадобится дополнительная партия. Это нормальная история и для Калинской, и для Ястремской.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.