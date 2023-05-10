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    Вавринка победит более молодого соперника?

    Ивашко — Вавринка. Прогноз, ставка (к. 2.13) на матч первого круга в Риме, 10 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ивашко — Вавринка
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    Станислас Вавринка
    Белорус Илья Ивашко и швейцарец Станислас Вавринка встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ивашко — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 10 Мая 2023 года
    Илья Ивашко
  • Белоруссия
    •  Илья Ивашко 12:00 Станислас Вавринка Станислас Вавринка
  • Швейцария
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    Илья Ивашко

    Ивашко без вариантов является лучшим теннисистом Беларуси на протяжении последних лет пяти. Его результаты не являются выдающимися, но позволяют уважительно относиться, как к сопернику.

    В прошлом сезоне Илья выиграл первый в своей карьере титул. В этом году его результаты пока что не впечатляют.

    Лучшим выступлением стал второй круг на соревнования в Монте-Карло. Дальше его не пустил россиянин Карен Хачанов.

    Все прогнозы на теннис

    В игре против возрастного Вавринки расклад сил в пользу белоруса, но если у швейцарца полетит, то рассчитывать на победу будет невероятно сложно.

    Станислас Вавринка

    Вавринка не перестает удивлять и к своим 38 годам все не может успокоиться. Он в марте провел роскошный Индиан-Уэллс, где добрался до четвертого круга и проиграл Синнеру.

    Удачное выступление на том турнире позволило Станисласу значительно подняться по рейтингу и войти в сотню, где он не был достаточно давно.

    Уже радует, что Вавринку ничего не беспокоит по здоровью, поэтому он сможет сыграть в Риме в полную силу.

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    Учитывая, что швейцарец даже выигрывал «Ролан Гаррос», то можно рискнуть и предположить его победу в предстоящем поединке против белоруса.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в швейцарского теннисиста в этом поединке: победа Ивашко — 2.31, победа Вавринка — 1.62.

    Прогноз: Вавринка выглядит фаворитом и должен побеждать, но Ивашко так просто не сдастся.

    Ставка: Ф1 (-3) за 2.13.

    Альтернативный прогноз: Игра не обещает быть простой для обоих теннисистов.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.75.

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    Ивашко — Вавринка: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на теннис. Вавринка победит более молодого соперника?
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