Белорус Илья Ивашко и швейцарец Станислас Вавринка встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ивашко — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Илья Ивашко

Ивашко без вариантов является лучшим теннисистом Беларуси на протяжении последних лет пяти. Его результаты не являются выдающимися, но позволяют уважительно относиться, как к сопернику.

В прошлом сезоне Илья выиграл первый в своей карьере титул. В этом году его результаты пока что не впечатляют.

Лучшим выступлением стал второй круг на соревнования в Монте-Карло. Дальше его не пустил россиянин Карен Хачанов.

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В игре против возрастного Вавринки расклад сил в пользу белоруса, но если у швейцарца полетит, то рассчитывать на победу будет невероятно сложно.

Станислас Вавринка

Вавринка не перестает удивлять и к своим 38 годам все не может успокоиться. Он в марте провел роскошный Индиан-Уэллс, где добрался до четвертого круга и проиграл Синнеру.

Удачное выступление на том турнире позволило Станисласу значительно подняться по рейтингу и войти в сотню, где он не был достаточно давно.

Уже радует, что Вавринку ничего не беспокоит по здоровью, поэтому он сможет сыграть в Риме в полную силу.

Учитывая, что швейцарец даже выигрывал «Ролан Гаррос», то можно рискнуть и предположить его победу в предстоящем поединке против белоруса.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в швейцарского теннисиста в этом поединке: победа Ивашко — 2.31, победа Вавринка — 1.62.

Прогноз: Вавринка выглядит фаворитом и должен побеждать, но Ивашко так просто не сдастся.

Ставка: Ф1 (-3) за 2.13.

Альтернативный прогноз: Игра не обещает быть простой для обоих теннисистов.

Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.75.