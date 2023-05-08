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    Кто выйдет победителем из азиатской пары?

    Чун — Ву. Прогноз, ставка (к. 1.73) на матч первого круга в Пусане, 09 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чун — Ву
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    Ву Тун-Лин
    Южнокореец Юн-Шонг Чун и тайванец Ву Тун-Лин встретятся в первом круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 09 мая, начало — в 05:00 мск. Чун — Ву: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Юн-Шонг Чун

    Об этом товарище нельзя сказать что-то действительно позитивное, поскольку к своим 25 годам Чун даже не выбирался из третьей сотни рейтинга.

    В этом году он добрался до полуфинала на недавнем «челленджере» в Сеуле, где проиграл австралийцу Вукичу. Для него такой прорыв — уже достижение.

    Видно, что он в хорошей форме, но в предстоящем матче против куда более именитого Ву Тун-Лина ему делать будет абсолютно нечего.

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    Соперник только одной подачей способен его «убить», если она полетит.

    Ву Тун-Лин

    Не сказать, что Ву Тун-Лин по этому сезону добивается более значительных достижений, которые у него были в прошлом сезоне.

    Но на недавнем грунтовом турнире в американском Таллахасси ему удалось дойти до поединка за титул, но в нем он проиграл бельгийцу Зизу Бергсу.

    На протяжении всего того турнира у тайваньского теннисиста было пару очень неприятных соперников, но он смог с ними справиться. Стоит отметить, что у него прекрасно работал обратный кросс с двух рук.

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    Такое выступление Ву Тун-Лина было две недели назад и за этот промежуток времени игра может как пропасть, так и улучшиться. В любом случае именно он фаворит предстоящей игры, а не корейский соперник.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят австралийского теннисиста в этом поединке: победа Чуна — 2.00, победа Ву Тун-Лина — 1.73.

    Прогноз: Чун почувствовал силы забираться далеко хотя бы на домашних турнирах, но Ву Тун-Лин знатно его осадит.

    Ставка: П2 за 1.73.

    Альтернативный прогноз: Тайваньский теннисист буквально разгромит своего оппонента.

    Альтернативная ставка: Ф2 (-6.5) с коэффициентом 2.47.

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    Чун — Ву: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на теннис. Кто выйдет победителем из азиатской пары?
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