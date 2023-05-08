Юн-Шонг Чун
Об этом товарище нельзя сказать что-то действительно позитивное, поскольку к своим 25 годам Чун даже не выбирался из третьей сотни рейтинга.
В этом году он добрался до полуфинала на недавнем «челленджере» в Сеуле, где проиграл австралийцу Вукичу. Для него такой прорыв — уже достижение.
Видно, что он в хорошей форме, но в предстоящем матче против куда более именитого Ву Тун-Лина ему делать будет абсолютно нечего.
Соперник только одной подачей способен его «убить», если она полетит.
Ву Тун-Лин
Не сказать, что Ву Тун-Лин по этому сезону добивается более значительных достижений, которые у него были в прошлом сезоне.
Но на недавнем грунтовом турнире в американском Таллахасси ему удалось дойти до поединка за титул, но в нем он проиграл бельгийцу Зизу Бергсу.
На протяжении всего того турнира у тайваньского теннисиста было пару очень неприятных соперников, но он смог с ними справиться. Стоит отметить, что у него прекрасно работал обратный кросс с двух рук.
Такое выступление Ву Тун-Лина было две недели назад и за этот промежуток времени игра может как пропасть, так и улучшиться. В любом случае именно он фаворит предстоящей игры, а не корейский соперник.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят австралийского теннисиста в этом поединке: победа Чуна — 2.00, победа Ву Тун-Лина — 1.73.
Прогноз: Чун почувствовал силы забираться далеко хотя бы на домашних турнирах, но Ву Тун-Лин знатно его осадит.
Ставка: П2 за 1.73.
Альтернативный прогноз: Тайваньский теннисист буквально разгромит своего оппонента.
Альтернативная ставка: Ф2 (-6.5) с коэффициентом 2.47.