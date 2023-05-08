Японец Каити Утида и турок Алтуг Челикбилек встретятся в первом круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 09 мая, начало — в 05:00 мск. Утида — Челикбилек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Каити Утида

Утида уже в довольно приличном возрасте даже по теннисным меркам, поэтому нет ничего удивительного, что у него иногда бывают сбои, которые сложно объяснить какими-либо словами.

В этом сезоне результаты довольно посредственные относительно его же выступлений прошлых лет, но даже при всем этом Каити выдал несколько сильных турниров.

Так в итальянском Роверето и французском По он доходил аж до полуфиналов, но преодолеть этот рубеж не получилось.

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В игре с Челикбилеком он выглядит однозначным фаворитом, но для победы над непростым соперником нужно не терять концентрацию с первого до последнего розыгрыша.

Алтуг Челикбилек

Челикбилек имеет довольно серьезный вес во второй сотней мужского рейтинга и по делу может считаться серьёзным соперником для любого соперника. .

В этом сезоне у него был один турнир в Бельгии, на котором он добрался до полуфинала турнира, но проиграл там шведу Микаэлю Имеру.

Пока что он далек от той игры, которая у него была в прошлом сезоне, но Алтуг постепенно начинает набирать необходимые обороты и в Пусане вполне может пошуметь.

Против Утиды у него вполне реальные шансы пройти дальше, если будет держать подачу и остро атаковать по линии, как он это любит делать.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в японского теннисиста в этом поединке: победа Утиды — 1.76, победа Челикбилека — 1.98.

Прогноз: Утида выглядит более предпочтительным победителем предстоящего поединка по ряду параметров.

Ставка: П1 за 1.76.

Альтернативный прогноз: Челикбилек может оказать сопротивление, поэтому игра на три сета — вполне себе рабочая история.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.56.