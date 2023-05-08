Каити Утида
Утида уже в довольно приличном возрасте даже по теннисным меркам, поэтому нет ничего удивительного, что у него иногда бывают сбои, которые сложно объяснить какими-либо словами.
В этом сезоне результаты довольно посредственные относительно его же выступлений прошлых лет, но даже при всем этом Каити выдал несколько сильных турниров.
Так в итальянском Роверето и французском По он доходил аж до полуфиналов, но преодолеть этот рубеж не получилось.
В игре с Челикбилеком он выглядит однозначным фаворитом, но для победы над непростым соперником нужно не терять концентрацию с первого до последнего розыгрыша.
Алтуг Челикбилек
Челикбилек имеет довольно серьезный вес во второй сотней мужского рейтинга и по делу может считаться серьёзным соперником для любого соперника. .
В этом сезоне у него был один турнир в Бельгии, на котором он добрался до полуфинала турнира, но проиграл там шведу Микаэлю Имеру.
Пока что он далек от той игры, которая у него была в прошлом сезоне, но Алтуг постепенно начинает набирать необходимые обороты и в Пусане вполне может пошуметь.
Против Утиды у него вполне реальные шансы пройти дальше, если будет держать подачу и остро атаковать по линии, как он это любит делать.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в японского теннисиста в этом поединке: победа Утиды — 1.76, победа Челикбилека — 1.98.
Прогноз: Утида выглядит более предпочтительным победителем предстоящего поединка по ряду параметров.
Ставка: П1 за 1.76.
Альтернативный прогноз: Челикбилек может оказать сопротивление, поэтому игра на три сета — вполне себе рабочая история.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.56.