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    Утида сможет легко обыграть турецкого оппонента?

    Утида — Челикбилек. Прогноз, ставка (к. 1.76) на матч первого круга в Пусане, 09 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Утида — Челикбилек
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    Каити Утида
    Японец Каити Утида и турок Алтуг Челикбилек встретятся в первом круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 09 мая, начало — в 05:00 мск. Утида — Челикбилек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Каити Утида

    Утида уже в довольно приличном возрасте даже по теннисным меркам, поэтому нет ничего удивительного, что у него иногда бывают сбои, которые сложно объяснить какими-либо словами.

    В этом сезоне результаты довольно посредственные относительно его же выступлений прошлых лет, но даже при всем этом Каити выдал несколько сильных турниров.

    Так в итальянском Роверето и французском По он доходил аж до полуфиналов, но преодолеть этот рубеж не получилось.

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    В игре с Челикбилеком он выглядит однозначным фаворитом, но для победы над непростым соперником нужно не терять концентрацию с первого до последнего розыгрыша.

    Алтуг Челикбилек

    Челикбилек имеет довольно серьезный вес во второй сотней мужского рейтинга и по делу может считаться серьёзным соперником для любого соперника. .

    В этом сезоне у него был один турнир в Бельгии, на котором он добрался до полуфинала турнира, но проиграл там шведу Микаэлю Имеру.

    Пока что он далек от той игры, которая у него была в прошлом сезоне, но Алтуг постепенно начинает набирать необходимые обороты и в Пусане вполне может пошуметь.

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    Против Утиды у него вполне реальные шансы пройти дальше, если будет держать подачу и остро атаковать по линии, как он это любит делать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в японского теннисиста в этом поединке: победа Утиды — 1.76, победа Челикбилека — 1.98.

    Прогноз: Утида выглядит более предпочтительным победителем предстоящего поединка по ряду параметров.

    Ставка: П1 за 1.76.

    Альтернативный прогноз: Челикбилек может оказать сопротивление, поэтому игра на три сета — вполне себе рабочая история.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.56.

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    Утида — Челикбилек: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на теннис. Утида сможет легко обыграть турецкого оппонента?
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